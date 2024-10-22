Авторы нового сериала про Шерлока Холмса показали Ватсона

Кинокомпания Paramount продемонстрировала первый кадр из нового сериала «Ватсон». Шоу, как несложно догадаться, посвящено лучшему другу и помощнику знаменитого Шерлока Холмса.

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В новой интерпретации знаменитой истории сюжет будет разворачиваться в современной Америке, Шерлока убьет Мориарти, а сам Ватсон станет негром и будет упорно косплеить доктора Хауса.

Ватсон многому научился у Холмса, и поэтому он собирается привнести детективный аспект в свою работу. По сути, мы говорим о медицинском детективе.

Главную роль в сериале исполнит Моррис Честнат. Сценаристом и шоураннером выступит Крэйг Суини, известный по «Элементарно» — еще одной «осовременной» версии Шерлока Холмса. В том сериале Ватсона превратили в азиатскую женщину.

У «Ватсона» пока нет даты выхода. Если пилотная серия не понравится первым зрителям, то шоу и вовсе могут отменить. Заглавное фото: кадр из сериала