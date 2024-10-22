$96.59+0.50104.87+0.46
Войти в почту

Опрос: Зрители назвали советские фильмы, ремейк которых они хотели бы увидеть

Что россияне посмотрели бы в современной версии? Об этом узнал киноканал "Русский Бестселлер", проведя зрительский опрос. Участникам опроса предлагалось выбрать название фильма из списка, предложенного редакцией, или написать свой вариант.

Зрители назвали советские фильмы, ремейк которых они хотели бы увидеть
© Кадр из фильма

Несмотря на противоречивое отношение к ремейкам и современным адаптациям, зрители готовы к обновленным "Чародеям" (10%). Этот фильм изначально должен был быть экранизацией повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Авторы написали сценарий, переработав и дополнив вторую часть оригинального произведения. Однако режиссеру Константину Бромбергу он не понравился: вероятность, что сценарий не пройдет цензуру, была очень высока. Тогда Стругацкие создали абсолютно новую историю с другими персонажами и сюжетными линиями. От оригинального произведения в итоговом варианте остались лишь имена некоторых сотрудников НИИЧАВО, а сам Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства превратился в НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг).

Комедию Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная" 8% зрителей готовы посмотреть в новой версии. Как развивалась бы история кроткой Нади, ее элегантной подруги Сусанны и пижона Володи в нашем времени? Кстати, главная роль в советской картине писалась специально под Ирину Муравьеву. Однако актрисе совершенно не понравился сценарий. После съемок в фильме "Карнавал" ей хотелось более сложных и вдумчивых образов, а не роль очередной простушки. Геральд Бежанов караулил ее у театра, просил мужа актрисы посодействовать, и в конце концов Ирина Муравьева сдалась. "Самая обаятельная и привлекательная" вышла в 1985 году и сразу стала лидером проката. Ее посмотрели более 44 миллионов зрителей.

Замыкают первую тройку "Девчата" Юрия Чулюкина. За киноленту проголосовали 6% россиян. Респонденты отмечали, что хотели бы посмотреть версию картины, максимально близкую к оригинальному произведению Бориса Бедного. Повесть настолько восхитила Юрия Чулюкина, что он задумал многосерийную экранизацию, каждый эпизод которой подробно бы раскрывал каждую героиню. К сожалению, студия "Мосфильм" затею не одобрила, и продолжения история о женской дружбе так и не получила. Что ж, современным режиссерам, есть над чем подумать.

Топ-5 советских картин, которые зрители посмотрели бы в современной адаптации, выглядит так:

  1. "Чародеи" (1982) - 10%
  2. "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) - 8%
  3. "Девчата" (1962) - 6%
  4. "Большая перемена" (1972) - 5%
  5. "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975) - 4%

Опрос проходил в социальных сетях киноканала "Русский Бестселлер". В нем приняло участие 898 человек.

Фильмы и сериалы
Здравствуйте, я ваша тетя!
Чародеи
Девчата
Карнавал
Константин Бромберг
Юрий Чулюкин
Геральд Бежанов
Ирина Муравьева