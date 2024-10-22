Зрители назвали советские фильмы, ремейк которых они хотели бы увидеть

Что россияне посмотрели бы в современной версии? Об этом узнал киноканал "Русский Бестселлер", проведя зрительский опрос. Участникам опроса предлагалось выбрать название фильма из списка, предложенного редакцией, или написать свой вариант.

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Несмотря на противоречивое отношение к ремейкам и современным адаптациям, зрители готовы к обновленным "Чародеям" (10%). Этот фильм изначально должен был быть экранизацией повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Авторы написали сценарий, переработав и дополнив вторую часть оригинального произведения. Однако режиссеру Константину Бромбергу он не понравился: вероятность, что сценарий не пройдет цензуру, была очень высока. Тогда Стругацкие создали абсолютно новую историю с другими персонажами и сюжетными линиями. От оригинального произведения в итоговом варианте остались лишь имена некоторых сотрудников НИИЧАВО, а сам Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства превратился в НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг).

Комедию Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная" 8% зрителей готовы посмотреть в новой версии. Как развивалась бы история кроткой Нади, ее элегантной подруги Сусанны и пижона Володи в нашем времени? Кстати, главная роль в советской картине писалась специально под Ирину Муравьеву. Однако актрисе совершенно не понравился сценарий. После съемок в фильме "Карнавал" ей хотелось более сложных и вдумчивых образов, а не роль очередной простушки. Геральд Бежанов караулил ее у театра, просил мужа актрисы посодействовать, и в конце концов Ирина Муравьева сдалась. "Самая обаятельная и привлекательная" вышла в 1985 году и сразу стала лидером проката. Ее посмотрели более 44 миллионов зрителей.

Замыкают первую тройку "Девчата" Юрия Чулюкина. За киноленту проголосовали 6% россиян. Респонденты отмечали, что хотели бы посмотреть версию картины, максимально близкую к оригинальному произведению Бориса Бедного. Повесть настолько восхитила Юрия Чулюкина, что он задумал многосерийную экранизацию, каждый эпизод которой подробно бы раскрывал каждую героиню. К сожалению, студия "Мосфильм" затею не одобрила, и продолжения история о женской дружбе так и не получила. Что ж, современным режиссерам, есть над чем подумать.

Топ-5 советских картин, которые зрители посмотрели бы в современной адаптации, выглядит так:

Опрос проходил в социальных сетях киноканала "Русский Бестселлер". В нем приняло участие 898 человек.