«Лучший фильм в серии». Первые зрители хвалят «Веном: Последний танец»

22 октября в Лос-Анджелесе состоялась ранняя премьера фильма «Веном: Последний танец» — третьей части знаменитой супергеройской франшизы с Томом Харди. Некоторые журналисты уже посмотрели ленту и опубликовали первые отзывы в своих соцсетях.

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В целом первые зрители пришли к общему выводу, что триквел удался. Журналисты называют «Последний танец» достойным завершением истории персонажа, которое не даёт заскучать ни на секунду. В первых отзывах они хвалят Тома Харди, отлично поставленный экшен и называют третью частью лучшим фильмом в серии.

Что пишут в первых отзывах о фильме «Веном: Последний танец»

«Последний танец» отправит вас в дикое и волнительное путешествие от начала до конца! Это весёлый попкорн-фильм, который напоминает фильмы по комиксам из начала 2000-х годов. Экшен великолепен и с явным вниманием к боевикам 80-х. Есть ли в сюжете дыры и несостыковки? Да. Это весело? Тоже да.

«Веном: Последний танец» — самая развлекательная часть трилогии. По сути, это весёлое и приятное путешествие, в котором Эдди и Веном воплощают в жизнь свои мечты о бегстве в духе «Тельмы и Луизы», включая караоке в машине и спасение собак. Возможно, вы даже прослезитесь.

«Последний танец» — лучший фильм в серии. Безумие значительно усилилось, но и души тоже стало больше. Это не идеальный, но очень весёлый фильм, и здесь есть гигантский монстр, который жует людей и брызгает кровью из затылка. Безумие.

Это самый кинематографичный и монументальный фильм в серии. Динамика Эдди Брока и Венома в нём самая сильная, и ставки намного выше. Мне было очень весело во время просмотра. А финальный акт просто БЕЗУМНЫЙ!

Мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» состоится уже 25 октября в кинотеатрах по всей планете. Лента также доберётся до России — неофициальными способами.