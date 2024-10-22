Ольга Волкова сыграла директора специнтерната в фильме «Мятежники»

В петербургском кинотеатре "Великан Парк" состоялся предпоказ фильма "Мятежники", который выйдет в прокат 14 ноября. Картину журналистам представили режиссер Владимир Алеников и народная артистка РФ Ольга Волкова, исполнившая одну из главных ролей - директора специнтерната.

© Российская Газета

"Когда долго живешь на свете, как я, то понимаешь, что уже не можешь тратить свои силы, энергию и время на что-либо проходное. Поэтому я стараюсь, чтобы это было что-то по-настоящему важное - во всем, чем занимаюсь: в театре, кино, книгах… Что-то, что может изменить нашу жизнь к лучшему. Вот так я отношусь к "Мятежникам", - рассказал Алеников. - Путь к зрителю был долгим. Книгу я написал еще три года назад. Затем - сценарий. Мы несколько раз подавали заявку на конкурс Минкульта. Наконец, выиграли питчинг, получили деньги, сняли фильм. Потом долго пробивались в прокат. За это время фильм успел получить с десяток наград на кинофестивалях. Мы показали его на Московском и Шукшинском фестивалях, "Литература и кино" в Гатчине, "Свет миру" в Ярославле, в Германии, Китае, Эмиратах…"

Герои картины - дети "с особенностями развития". Больные морально, физически. От одних отказались родители, других забрали из неблагополучных семей. Интернат - их родной дом, где они живут, как одна большая семья (всего 26 ребят). Чиновники и бизнесмены приняли решение снести здание, чтобы построить на этом прекрасном месте туристический комплекс, директрису отправить на пенсию, а ребят распределить по разным интернатам, даже по разным городам. Маленькие "мятежники" встают на защиту своего дома.

Конечно, это не документальное кино, но погружение в тему было глубоким.

"Я много лет общаюсь с детьми, - поделился режиссер. - Истории героев, которые вы увидите на экране - сущая правда. Я ездил в интернаты, слушал ребят, записывал их рассказы. Дети, несмотря на тяжелейшие судьбы, все равно прекрасны. У них есть мечты, которые они удивительным образом реализуют…"

Одну из главных ролей сыграла 14-летняя Василиса Коростышевская, в роли мамы ее героини - настоящая мама, актриса Оксана Коростышевская. Большой неожиданностью станет - для театралов особенно! - появление на экране режиссера Евгения Марчелли: художественный руководитель Театра Моссовета предстал в роли завхоза интерната Фомича. Многие актеры, снявшиеся в фильме, работают в Московском музыкально-драматическом театре ÁNTE, которым руководит Владимир Алеников.

"Я не хотел, чтобы здесь снимались популярные артисты, - прокомментировал Владимир Алеников. - Как правило, в моих картинах много известных, серьезных актеров, я их люблю, со многими дружу. Но в этот раз решил, что ради ощущения правды и документальности в фильме не должно быть знакомых лиц. Я сделал только одно исключение - Ольга Волкова. Директриса интерната, которую сыграла Ольга Владимировна - это очень важная главная роль. У нее есть прототип - подлинная героиня Лина Зиновьевна Салтыкова, бессменный президент фонда "Дети. мск.ру", которая уже 40 лет отдает себя, душу и сердце детям. Я познакомил ее и Волкову, и уже через несколько минут они общались, как родные сестры, встретившиеся после разлуки".

Ольгу Волкову в Петербурге любят, считают "нашей": она родилась в Ленинграде, здесь училась, работала в ТЮЗе, Комедии, БДТ - прежде чем переехать в Москву. В зале ее встретили радостно, радушно.