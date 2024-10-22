Хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в России в феврале

Как сообщает «Кинопоиск», фильм ужасов «Обезьяна» по одноимённому рассказу Стивена Кинга официально выйдет в России. Премьера ленты в стране состоится 20 февраля 2025 года — одновременно со всем миром.

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Фильм расскажет о братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».

Российский постер «Обезьяны»