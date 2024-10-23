В России отменили премьеру фильма про Трампа

Американский фильм «Ученик. Восхождение Трампа» со звездным актерским составом исчез из графика ближайших релизов в российском прокате. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на пресс-службу прокатчика.

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Отменены также пресс-показы ленты о пути молодого политика Дональда Трампа к власти. Сообщается, что новая дата начала проката будет объявлена позднее. Изначально премьера должна была состояться 31 октября, а первые показы картины уже состоялись в Санкт-Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» 18 и 20 октября.

Ранее сообщалось, что роль молодого экс-президента США Трампа сыграет звезда фильмов Marvel.