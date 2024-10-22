Вышел тизер второго сезона аниме «Монолог фармацевта» — старт 10 января
Компания Toho Animation представила дебютный тизер второго сезона аниме «Монолог фармацевта». Продолжение одного из самых популярных японских мультсериалов последних лет стартует уже 10 января 2025 года.
«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря своим знаниям и твёрдому характеру её назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит Мао Мао разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца.
Шоу стартовало в 2023 году и получило очень высокие оценки от зрителей. На портале MyAnimeList сериал занимает 25-ю строчку в списке самых высокооценённых тайтлов.