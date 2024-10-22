Фильм «В плену стихии» выйдет в российский прокат в ноябре

Локализованный трейлер фильма «В плену стихии» (Lost on a Mountain in Maine) представила 22 октября 2024 года кинокомпания «Наше кино». Главные роли в картине Эндрю Кайтлингера по сценарию Люка Парадайза исполнили Люк Дэвид Блумм, Пол Спаркс, Кейтлин Фицджералд, Итан Слейтер, Джейкоб Хаймер и другие. Фильм основан на реальных событиях невероятного выживания в дикой природе, а одним из продюсеров проекта выступил Сильвестр Сталлоне.

© Постер

По сюжету, двенадцатилетний Дон Фендлер (Блумм) во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также не только противостоять первозданной стихии, но и побороть собственные страхи. В это время его отец Дональд винит себя в этой трагедии и собирает отряд для поисков Дона (Спаркс).

В российский прокат фильм выйдет 14 ноября.