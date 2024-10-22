Дмитрий Чеботарев и Ирина Горбачева снимаются в ромкоме «Пара на пару»

Начались съемки романтической комедии «Пара на пару» режиссера Владимира Котта. По сюжету папа и дочь оказываются втянутыми в семейные разборки супружеской пары.

Костя (Дмитрий Чеботарёв) и Оля (Ирина Горбачёва) — преподаватели в ВУЗе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару — Сергея (Александр Робак). Он состоятельный мужчина, повернутый на здоровом образе жизни и активном спорте. По приезде Оля оставляет мужу записку и уходит из дома, блокируя все контакты с Костей.

У Сергея есть дочь Соня (Ульяна Чжан). Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести с ней роман, чтобы получить доступ к Сергею с его новой возлюбленной. Соня не считает Костю сильно привлекательным. Однако возможность позлить отца на ужине с ее потенциальной мачехой кажется заманчивой. Ведь недавно отец выгнал ее парня Макса (Евгений Егоров) за «несерьезность».

И вот в одном доме оказываются две пары, одна из которых — назло. Новый избранник дочери Сергея тоже не устраивает по причине отсутствия финансовой стабильности. Он решает сломать Костю различными испытаниями, но Костя не сдается — у него цель вернуть свою жену. Константин с достоинством проходит все испытания и этим неожиданно убеждает Сергея, что он отличная пара для Сони…

Оля точно знает, чего хочет от жизни, - описывает свою героиню Ирина Горбачёва. – Она более приземленная, чем ее муж, который в свободное от работы в университете время пишет сказки. В какой-то момент она понимает, что устала от такой жизни и хочет большего. Поэтому уходит к более «успешному» мужчине Сергею. Он бизнесмен и отчаянный ЗОЖник, у которого абсолютно нет свободного времени — тем более на сказки. Сергей с Костей совершенно из разных миров. В целом, проект привлек меня именно тем, что в нем по невероятному стечению обстоятельств сплетаются судьбы абсолютно разных между собой людей. Интересная история, которая точно увлечет зрителя.

Кстати, Ирина Горбачёва и Дмитрий Чеботарёв — однокурсники, но вместе на съемочной площадке оказались впервые.