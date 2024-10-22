Вышел трейлер второго сезона детектива «Заговор сестер Гарви» от Apple

Компания Apple представила трейлер продолжения сериала «Заговор сестёр Гарви». Второй сезон детективного шоу начнётся уже 13 ноября, спустя два года после выхода первого.

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«Заговор сестёр Гарви» — комедийный триллер, рассказывающий о сестрах семейства Гарви. Сюжет шоу посвящён расследованию вокруг убийства их зятя, ведь подозрения падают сразу на всех родственниц. Будучи заботливыми родственницами, женщины встают на защиту друг друга от правосудия.

К главным ролям в сериале вернулись Шэрон Хорган, Энн-Мари Дафф, Ева Бертистл, Сара Грин и Ив Хьюсон. Будет ли второй сезон финалом шоу, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.