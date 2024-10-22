Том Харди готов вернуться к роли Венома после выхода «Последнего танца»

Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Веном: Последний танец» — третьей части знаменитой серии кинокомиксов от Sony Pictures. Лента должна стать большим завершением франшизы, о чём не раз говорили продюсеры компании и главная звезда серии Том Харди.

Однако в интервью IGN британский актёр внезапно заявил, что не готов прощаться с Веномом навсегда. Если Харди предложат вновь сыграть Эдди Брока, то он согласится без раздумий.

"Мне понравился каждый момент с Эдди и Веномом, и я люблю этих героев. Знаете, я бы сыграл их в любое время, потому что внутри меня для них есть особое место. Я испытываю чувство долга, ответственности и заботы по отношению к этим двоим, которое никогда не закончится. Я всегда буду с ними".

Мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» состоится уже 25 октября в кинотеатрах по всей планете. Лента также доберётся до России — неофициальными способами.