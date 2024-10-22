Глюкоза и Хрусталев снялись в комедии «Поймай собаку, если сможешь»

Трейлер фильма «Поймай собаку, если сможешь» обнародовала 22 октября 2024 года кинокомпания «НМГ Кинопрокат». Главные роли в комедии режиссера Анны Курбатовой исполнили Антон Богданов, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Полина Айнутдинова, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Мария Столярова.

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По сюжету, жизнь семьи Колечкиных переворачивается с ног на голову, когда их любимая собака Кристи случайно проглатывает кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. В то время как за Кристи охотятся жадные бандиты (Хрусталев и Столярова), глава семьи, писатель-неудачник Борис Колечкин (Богданов), сталкивается с богатым соперником — Сергеем Амиантовым (Крюков), который пытается получить расположение жены Бориса Алины (Чистякова-Ионова). На стороне отца семейства любимая дочь (Айнутдинова), которая помогает ему показать свои сильные стороны.

В российский прокат фильм выйдет 7 ноября.