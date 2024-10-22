Кинотеатры России откажутся от пиратских фильмов Голливуда в ноябре

Российские кинотеатры вновь откажутся от показов голливудских фильмов с помощью механики «предсеансового обслуживания». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на одну из кинотеатральных сетей.

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Так, договорённость о приостановке пиратских сеансов была достигнута между площадками и дистрибьютором «Централ Партнершип». Она вступит в силу 4 ноября и продлится до 11-го числа включительно.

Ранее российские кинотеатры уже договаривались о приостановке пиратских показов весной 2023 года. Тогда отечественные киносети демонстрировали исключительно официальные картины, получившие прокатное удостоверение в стране.