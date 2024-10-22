«Пальцы» превратят Романа Евдокимова в Алексея Барабаша

Премьера 12-серийной детективной драмы «Пальцы» состоится 28 октября 2024 года на НТВ. История пятерых друзей – Андрея, Кости, Юры, Дани и Виталика – развернётся параллельно в двух временах – в 2015 и 1996 годах. В 90-х они всегда и во всём были вместе – как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Но одно бандитское столкновение приведёт к неожиданным последствиям спустя почти 20 лет.

© Кадр из сериала

1996 год. Пятеро друзей – Виталик (Марк-Малик Мурашкин), Даня (Роман Ленков), Костя (Даниил Муравьев), Юра (Андрей Дудников) и Андрей (Артём Иванов) – становятся свидетелями разборки, которую устроил местный бандит Мальборо (Роман Евдокимов). Оружие, шальные деньги и блатная романтика находят отклик в сердцах простых 14-летних шубинских подростков, парни объединяются в банду и погружаются в опасный преступный мир родного города.

2015 год. Андрей (Василий Бриченко) приезжает в родной Шубинск, чтобы встретиться с девушкой Асей (Марианна Васильева), которую он любит ещё со школы, и уговорить её уехать с ним в Москву. Пока Андрей и его друзья-одноклассники отдыхают на встрече выпускников, в городе происходит покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виктора Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш). Выясняется, что стреляли в него из того же пистолета, что и 19 лет назад. Тогда покушение совершил 14-летний Андрей, но оружие было надёжно спрятано, и о его местонахождении никто, кроме самих «Пальцев», все эти годы не знал. Теперь главные герои выросли, у каждого – свои проблемы, к которым добавляется взаимное недоверие: кто же из них взял пистолет, и зачем снова стреляли в Мальборо?

Так как действие сериала разворачивается в двух временных отрезках, каждого персонажа в молодости и во взрослом возрасте играют два разных актёра.

Мне нравится играть персонажей, которые находятся в пограничных состояниях, этим меня Мальборо и зацепил: он постоянно борется с прорывающимся изнутри обиженным, слабым, затравленным ребёнком, - говорит исполнитель роли молодого Мальборо Роман Евдокимов. - Его тяга к насилию спровоцирована тем, что только так он может доказать себе и миру, что он сильный, что он уже вырос и никто ему не указ. В этой злобе и зависти он застрял настолько глубоко, что даже если и остался в нём какой-то свет, то, когда он пытается вырваться наружу, Мальборо его воспринимает как слабость и тушит на корню. В начале истории он ещё запутавшийся пацан, но по мере развития сюжета, постепенно осознавая свою безнаказанность, он полностью отдаётся своему тёмному началу. И это начинает проносить ему удовольствие. Будет интересно посмотреть, как Алексей Барабаш разовьёт персонажа с такими вводными. Уверен, у ребят получилось сделать это круто, потому что и режиссёр, и вся команда много времени уделяли проработке персонажей и подробно подходили к разбору каждой сцены и линий в целом. Мне было интересно присоединиться к проекту «Пальцы», потому что действия там происходят во времена моей молодости и становления, - рассказывает исполнитель роли взрослого Мальборо Алексей Барабаш. - Линия Мальборо как будто незримо описывает мою альтернативную реальность, ведь я был только в шаге от подобных событий. Я думаю, что Мальборо по-настоящему талантливый, но вместе с тем одинокий человек, непонятый и надломленный. Окажись он в другой среде и в другое время, возможно, появилась бы какая-то интересная историческая фигура, а так, это неадекватный жестокий мерзавец. Время и люди формируют несозревшую личность. Мальборо просто не повезло. Он непредсказуем, маниакален, жесток. Всё, что он делает – приносит людям боль и разочарование. Он болен, но вместе с тем обладает определенным магнетизмом, который и является основной чертой его странного обаяния. Все его решения и ходы непредсказуемы, порой кажется, что только шизофреник мог поступить таким образом. Однако он добивается результата, но не без потерь и разочарований… Вся его жизнь похожа на шахматную партию, а наказание — это игра всегда черными, и тебе никогда не хватает фигур и знаний, чтобы достойно сыграть!

По словам режиссёра картины Павла Иванова, взрослые актёры во время съёмок регулярно отсматривали эпизоды с их персонажами в подростковом возрасте, чтобы повторить отличительные черты детей и заставить зрителя поверить, что герой в детстве и во взрослом возрасте — это один и тот же человек.

Эфир в 20.00.