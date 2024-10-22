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Главный приз фестиваля «‎Евразия-кинофест» получил фильм «‎Ласточка»

Победителем прошедшего в Москве фестиваля "Евразия-кинофест" стала русско-казахстанско-итальянская картина "Ласточка" Малики Мухамеджан о любви казахской девушки и французского фотографа. Сценаристы этого фильма, которыми выступили Мухамеджан и Сергей Ширинский, также удостоились статуэтки за лучший сценарий, передает корреспондент ТАСС.

Главный приз фестиваля «‎Евразия-кинофест» получил фильм «‎Ласточка»
© Кадр из фильма

По сюжету фильма главная героина Карлыгаш (в переводе с казахского - "ласточка") живет на коневодческой ферме с мужем и несчастлива с ним в браке. Однажды в их аул приезжает французский фотограф Луи. Между ним и Карлыгаш зарождается взаимное чувство.

"Эта картина очень немногословная, в ней почти нет диалогов. Но она касается самого глубинного, молодая женщина поет песню: "Я была рождена, чтобы быть с тобой". Этот смысл отношений между мужчиной и женщиной, эта тайна творения мужчины и женщины, их соединения или наоборот невозможности соединиться, потому что мы делаем неправильный выбор, эти темы очень нас затронули", - сказала на церемонии закрытия фестиваля председатель жюри конкурса полнометражных фильмов народная артистка РФ, актриса и режиссер Елена Цыплакова.

Награду за лучшую режиссуру взял фильм "Последняя цена" абхазского режиссера Наура Гармелии. Кинолента повествует о русской небогатой семье, которая живет в полуразрушенном войной городке Абхазии и зарабатывает на жизнь выращиванием фундука на продажу. Семья рассчитывает улучшить свое материальное положение благодаря внезапной "ореховой лихорадке" и взлету цен, но в поселке появляется банда, ворующая орехи. Как говорил ранее главный редактор "Ленфильма" Андрей Апостолов, "в этом фильме социальная драма плавно врастает в напряженный триллер, а дальше все разрешается в лучших традициях вестерна (истерна)".

"Очень крепкая, профессиональная, до деталей выверенная работа, которая захватывает, держит внимание. Практически все наше жюри решило: очень жесткий финал. Мы так переживали за героев", - сказала Цыплакова о "Последней цене".

Закрытие фестиваля

Перед церемонией закрытия творческие делегации стран-участниц торжественно прошли по красной ковровой дорожке, передает корреспондент ТАСС. Фестиваль посетили и многочисленные российские знаменитости: участники "Фабрики звезд" Антон Зацепин, Никита Малинин и Ирина Ортман, актрисы Нонна Гришаева, Мария Шукшина, Алика Смехова, депутат Госдумы Елена Драпеко. В начале церемонии к гостям обратились председатель АНО "Евразия" Алена Аршинова, президент "Евразия-кинофеста" режиссер Тигран Кеосаян и член попечительского совета АНО "Евразия", меценат, лидер политического блока "Победа" Илан Шор.

"То, что сегодня происходит, - действительно великое дело. Потому что каждый из нас вырос на интересных, добрых советских фильмах, которые отображали наши культуру, историю и код. К большому сожалению, последние 30 лет работа по нашему объединению была приостановлена и было сделано очень много для нашего разъединения. Идея всего этого кинофестиваля - это глубокое объединение, восстановление наших ценностей и передача нашим поколениям, потому что именно через кино оно передается <...> Я хочу верить в то, что эта очень глубокая и важная традиция для всех постсоветских республик обязательно продолжится", - сказал Шор.

Номинации

Приза за лучшую операторскую работу удостоился режиссер и оператор фильма "В брюхе у тигра" Джатла Сиддартха (Индия и Китай). Приз за вклад в развитие российского кинематографа от президента фестиваля "Евразия-кинофест" Тиграна Кеосаяна получила народная артистка России Ольга Остроумова, приз "Лучшая мужская роль" - Абдумумин Шарипов из Таджикистана, фильм "Фортуна", "Лучшая женская роль" - Ирина Гринева, фильм "Времена года" (Россия), "Лучший короткометражный фильм" - "Ложный рай", режиссер - Ихань Динь (Китай), приз зрительских симпатий - режиссер Лам Кан-Чжао, фильм "Стихотворение о конце лета", совместная работа Китая, Малайзии и Швейцарии, "Лучший кинодебют" - фильм "Времена года", режиссер Максим Шабалин, приз "Народное признание" от оргкомитета фестиваля - актриса Матлюба Алимова из Узбекистана, диплом от организаторов за лучшую молодежную режиссуру кинофестиваля - Бермет Бейшенбекова (Киргизия), фильм "Глубоко", диплом мецената "За сохранение истории и традиционных ценностей страны" - Серджиу Бурич из Молдавии за фильм "Защитники Кишинева", диплом прессы - фильм "Фортуна", режиссер Мухиддин Музаффар (Таджикистан), "Лучший документальный фильм" - "Вы чье, старичье?", режиссеры - Шерзод Назаров и Адхамжон Абдурахмонов (Узбекистан), "Народное признание" от оргкомитета "Евразия-Кинофест" - актриса Матлюба Алимова из Узбекистана.

"Евразия-кинофест" проводился впервые. До 21 октября в Москве проходили конкурсные и ретроспективные показы, деловые встречи, круглые столы и образовательные программы от сценической речи до обучения режиссуре. Кинопоказы были организованы в кинотеатрах "Иллюзион", "Художественный" и в Центральном доме кинематографистов. Смысловой посыл фестиваля - формирование единого пространства, содействие уважению между нациями, утверждение таких традиционных ценностей, как семья, почитание старших, забота о будущих поколениях, справедливость и любовь к родной земле.

Фильмы и сериалы
Времена года
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