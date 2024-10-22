Съемки фильма с Томом Крузом от режиссера «Выжившего» начнутся в ноябре

Как сообщает издание Variety, съёмки нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту стартуют уже совсем скоро. Новый проект от режиссёра «Выжившего» начнут снимать уже в ноябре в Великобритании, если график производства не сдвинется.

В новой картине Иньярриту будет звёздный актёрский состав. В ленте сыграют Том Круз («Миссия невыполнима»), Джесси Племонс («Падение империи»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Джон Гудман («Артист») и Софи Уайлд («Мальчик поглощает Вселенную»). Детали сюжета неизвестны, однако ранее инсайдеры сообщали, что лента расскажет о самом могущественном человеке в мире, который пытается доказать, что он спаситель человечества, прежде чем развязанная им катастрофа уничтожит всё живое вокруг.

Будущая лента станет большим возвращением Алехандро Гонсалеса Иньярриту в Голливуд — в последний раз мексиканский постановщик работал над «Выжившим» с Леонардо Ди Каприо. Лента вышла в 2015 году и получила положительные отзывы, принеся награды за Лучший фильм, Лучшего актёра и Лучшую работу оператора.