В кинотеатрах покажут хоррор «Обезьяна»

20 февраля 2025 года, на день раньше релиза в США, в российский прокат выходит хоррор «Обезьяна» (The Monkey), снятый по мотивам рассказа Стивена Кинга.

© Кино-Панк

Режиссером и сценаристом фильма стал Осгуд Перкинс, хорошо известный зрителям как постановщик и автор сценария недавнего ужастика «Собиратель душ». Главные роли в фильме исполнили Тео Джеймс («Джентльмены», «Белый лотос», «Дивергент»), Элайджа Вуд («Властелин колец»), Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат», «Темное дитя»), Лаура Меннелл («Проект “Синяя книга”», «Хранители»), Колин О’Брайэн («Вонка»), Кристиан Конвери («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»).

По сюжету братья-близнецы обнаруживают на чердаке родительского дома старую игрушечную обезьяну. После этого начинается череда ужасных смертей.