Екатерина Климова вернется в новом сезоне «По законам военного времени»

Съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» стартовали в середине октября 2024 года в Подмосковье. Режиссером новых серий военно-исторической драмы стал Алексей Карелин («Мушкетёры Екатерины», «Фаворит» и др.), сценарий написал Михаил Журавкин. Главные роли исполнят Екатерина Климова (Елагина), Александр Панкратов-Черный (Федоренко), Дмитрий Лавров (Шилов), Екатерина Вуличенко (Демьянова), Виталий Кудрявцев (Турчинов), Василий Копейкин (Левин), Константин Милованов (Столяров), Сергей Черданцев (Жбанков), Алексей Коряков (Юшкин).

© Кадр из сериала

Действие нового сезона перенесет зрителей в август 1942 года. Идут ожесточенные бои на подступах к Сталинграду. Бомбежки усиливаются. Под ударом все транспортные узлы и коридоры. Напряжение растет. Активизировались бандитские группировки, работают немецкие диверсанты. На помощь военной прокуратуре направлены Светлана Елагина и Егор Шилов. Но, когда они прибывают в город, прямо на их глазах взрывают группу следователей прокуратуры. Теперь Елагиной и Шилову предстоит не только вычислить группу диверсантов, которые все время находятся на шаг впереди, но и раскрыть череду самых разных преступлений. Под подозрением окажется и сама Елагина. Ведь главный враг притаился среди своих.

С большим удовольствием согласился на предложение принять участие в этом уже ставшем культовым многосерийном фильме, - говорит режиссер Алексей Карелин. - Для нас очень важно детально воссоздать эпоху и передать атмосферу, биение жизни военного времени через характеры и поступки наших героев. Сталинград в осаде, преимущество на стороне врага и в это время многим кажется, что судьба страны висит уже на волоске, но Елагина, Федоренко и Шилов продолжают бороться со злоумышленниками самых разных мастей – от простых уголовников до матерых диверсантов. Как и в предыдущих сезонах, каждая серия – одно дело. Детективную интригу поддержит лирическая линия – будет и любовь, и дружба, и новые грани взаимоотношений любимых героев.

Съемки нового сезона пройдут в подмосковных городах – Подольске, Балашихе, Люберцах, в локациях усадеб Михайловское, Узкое, Ивановское, а также на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские».

Премьера состоится на Первом канале в 2025 году.