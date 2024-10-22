«Золотая башня»: фильмы X Международного кинофестиваля в Ингушетии

«Золотая башня»: представляем фильмы X Международного кинофестиваля в Ингушетии
В ингушской Сунже 25 октября откроется X Международный кинофестиваль «Золотая башня». В конкурсной программе — 53 киноленты: 38 документальных и 15 игровых фильмов.
Картины претендуют на звания лучших в номинациях «Полнометражный игровой фильм», «Короткометражный фильм», «Документальный фильм», «Анимационный фильм». Также жюри выберет «Лучший Северокавказский фильм» и «Лучший ингушский фильм».
Жюри конкурса игрового кино возглавляет народный артист Азербайджана, член Европейской Академии кино и телевидения Вагиф Мустафаев, а жюри конкурса документального кино — кинорежиссер, сценарист, продюсер Станислав Попович.
Награждение победителей состоится 29 октября. А пока знакомим читателей с участниками.
Игровые фильмы
«Большие змеи Улли-Кале», режиссер Алексей Федорченко, Екатеринбург
«Пошла бабушка в аптеку», режиссер Евгений Грушевски, Санкт-Петербург
«Непослушники», режиссер Владимир Котт, Москва
«Все получится», режиссер Наталья Щербакова, Москва
Парализованная ниже талии 16-летняя Полина беременна. Не получив поддержки приемной матери, она решает сбежать из дома и жить самостоятельно. Мать Полины вызывают в опекунский совет, где ставят вопрос об изъятии трех ее собственных детей. Перед женщиной стоит вопрос: взять на себя еще один груз — заботу о внучке — или все же девушка-инвалид не имеет права становиться матерью, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.
«Тембот», режиссер Ильяс Эдильбаев, Москва
«Пока бьется сердце», режиссер Татьяна Грицова, Москва
Юле 11 лет. Она мечтает стать балериной, убеждает маму поехать на танцевальный конкурс в Москву. Но эйфория победы в первом туре сменяется огорчением, потому что мама из-за болезни попадает в реанимацию. Администратор конкурса, Анна, помогает Юле, и девочка проходит второй тур. Маму экстренно увозят на операцию. Юля побеждает свои амбиции и остается с близким человеком, жертвуя победой в конкурсе.
«Меня зовут Влад», режиссер Виталий Чемодуров, Краснодар
«Дом окнами в поле», режиссер Никита Заволкин, Санкт-Петербург
«Миллионер на один день», режиссер Улугбек Юлдашев, Москва
На что способен человек, чтобы обеспечить достойную жизнь своей дочери-инвалиду? Как найти и сохранить работу в другой стране? Как оставаться человеком в сложных жизненных ситуациях? Бывают ли «грязные» деньги? На все эти вопросы предстоит ответить Озодбеку — главному герою, который в силу жизненных обстоятельств оказывается в Москве.
«Трезорка», режиссер Илья Северов, Санкт-Петербург
В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них— о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.
«My Father Is Afraid of Water», режиссер Prateek Rajendra Srivastava, Мумбаи (Индия)
Пратик решает остаться дома и ухаживать за отцом, страдающим болезнью Альцгеймера. В то же время его старший брат ухаживает за их госпитализированной матерью. Пратик ежедневно справляется с трудностями ухода за отцом, но вскоре его терпение и решимость подвергаются испытанию. Фильм о том, что наша бескорыстная любовь, забота и непоколебимая преданность могут стать мощными лекарствами.
«Командир», режиссер Тимур Хван, Александр Гурьянов, Москва
«Клетка», режиссер Муслим Хажмурзаев, Грозный
Руслану почти 50 лет, у него нет ни друзей, ни семьи, и он проводит очередной вечер в одиночестве. Что ему остается, кроме как грустить в такое время? У Руслана есть диктофон, на который он любит записывать свои мысли и решения. Сегодня он тоже что-то записал и вновь загрустил. Внезапно Руслан слышит, как кто-то пытается открыть дверь в его квартиру. Кто это может быть? Грабитель или тот, кого интересует, что Руслан записывает на диктофон?
«9 секунд», режиссер Олег Штром, Москва
«Плакса», режиссер Алмаз Нургалиев
Почти 60 лет главный герой служит театру и своему преданному зрителю, который по-свойски прозвал его «Плаксой».
Документальные
«Декрет № 93», режиссеры Аза Картаева, Лолита Хашиева, Заур Евлоев, Магас
Декрет № 93 — не просто исторический документ. В фильме в хронологической последовательности рассказывается о становлении и развитии Ингушетии на протяжении столетия. Благодаря кропотливому исследованию архивных материалов и живым свидетельствам современников авторам фильма удалось воссоздать панораму событий тех лет и раскрыть неизвестные ранее факты. Документальная лента проливает свет на надежды и мечты первых руководителей автономии, их стремление построить прекрасное будущее для своей республики.
«Колесо судьбы», режиссер Зарина Кумыкова, Нальчик
«Империя кошек», режиссер Егор Климович, Москва
«Русское диво», режиссер Анастасия Бар, Санкт-Петербург
Фильм рассказывает о роли русской народной культуры в эстетике современной жизни. Режиссер исследует вопрос, проводя зрителя через встречи с деятелями российского сообщества художников, дизайнеров, реконструкторов и издателей — тех, кому удалось внести новое дыхание в традиционные русские мотивы, придав им актуальность и популяризировав таким образом уникальные элементы нашей культуры во всем мире.
«Алмасты: снежный человек», режиссер Артур Кенчешаов, Черкесск
«Патриоты Дагестана — герои России», режиссер Магомед Сулейманов, Махачкала
Удивительная и неповторимая история Дагестана. Она писалась острием сабель и копытами коней, руками мастеров и устами поэтов. Дагестанцы — смелый и отважный народ, они доказали это в Гражданской войне, в Великой Отечественной войне и сегодня участвуют в СВО. Лента о том, что их мужество и отвага навечно останутся в народной памяти и будут служить примером любви и преданности родине.
«Черкесы. Путь Чести», режиссер Аскарбий Нагаплев, Майкоп
«Вопреки войне», режиссер Константин Александров, Санкт-Петербург
«Маяк Петра Великого», режиссер Александр Поздняков, Санкт-Петербург
Репетируя роль Петра Первого в студенческом спектакле, Петя бродит по Петербургу, ища следы основателя и великого преобразователя России. Присутствие первого российского императора на берегах Невы ощущается абсолютно везде: он изображен на портретах и на сувенирах, его памятники стоят во многих местах города, на площадях встречаются его ожившие двойники. Россияне помнят Петра, они гордятся великим сыном России, Петр жив, он — среди нас.
«Неизвестный Пржевальский», режиссер Иван Головнев, Санкт-Петербург
«Александр Липницкий — последнее интервью», режиссер Анна Голикова, Москва
«Вершина жизни капитана Тарпищева», режиссер Варвара Орлова, Москва
«Михаил Козлов. Лошади — это судьба», режиссер Светлана Харчевина
«Шухрат Аббасов крупным планом», режиссеры Улугбек Юлдашев, Эльджон Аббасов, Москва
Документальный фильм посвящен памяти народного артиста СССР, кинорежиссера Шухрата Аббасова. Друзья и коллеги мастера (Али Хамраев, Эльер Ишмухамедов, Валентина Гущина, Шавкат Абдусаламов, Максим Павлов, Фаррух Закиров, Одильша Агишев, Владимир Воробей, Наталья Аринбасарова) делятся своими воспоминаниями.
«Амурский Ван Гог», режиссер Анна Самойлова, Хабаровск
«Анатолий Гребнев — дневники совсем не последнего сценариста», режиссер Кирилл Захаров, Москва
«Среди своих», режиссеры Владимир Самородов и Марина Труш, Москва
«Шы.Брат», режиссер Амир Тлехусеж, Майкоп
«Истории Ивановской горки», режиссер Лада Поздеева, Москва
Истории москвичек, которые нашли очарование в районе Ивановской горке.
«Короткое лето, длинные зимы», режиссер Галина Леонтьева, Москва
Феликс и Антонина — семья карельских рыбаков. В начале 2000-х годов Феликс получил травму и почти перестал ходить. Антонина находит в себе силы поддерживать мужа и продолжает вести хозяйство. Фильм о преданности, любви, о нелегкой жизни в современной деревне.
«Июньская полынь», режиссер Юлия Бочарова, Москва
«К 100-летию образования Ингушской государственности», режиссер Рина Цечоева, Магас
Фильм посвящен истории Ингушетии на этапах строительства государственности — тяжелым страницам на пути к национальному самоопределению.
«Служение родине и народу», режиссер Рина Цечоева, Магас
«Герои Ингушетии. Исса Костоев», режиссер Мадина Евлоева, Магас
Документальный фильм о политическом и общественном деятеле, заслуженном юристе Российской Федерации Иссе Костоеве.
«Ласточки Христовы», режиссер Юлия Бочарова, Москва
«Город-герой Грозный», режиссер Ахмед Аюбов, Грозный
«Неубиваемый», режиссер Дарья Кумова, Санкт-Петербург
Ветеран Великой Отечественной войны Петр Алексеевич Михин, прослывший на фронте «неубиваемым», рассказывает истории, полностью подтверждающие это определение. А его внук Павел рассуждает о том, какая сила подарила деду такое невероятное везение.
«Дагестан — туристическая Мекка России», режиссеры Магомед Сулейманов и Александр Евтушенко, Махачкала
«Герои Ингушетии. Идрис Зязиков», режиссер Мадина Евлоева, Магас
Документальный фильм о первом руководителе Ингушской автономной области, основателе ингушской государственности Идрисе Зязикове.
«Жизнь имеет значение», режиссер Наталия Зимина, Москва
«Эпитафия», режиссер Марат Рогозянский, Химки
Глубоко личная авторская картина о том, что касается каждого. Автор поднимает вечные вопросы: как принять уход близких и что сделать, чтобы справится с мыслью о неизбежности смерти? Главный герой — отец режиссера, за которым как будто беспристрастно наблюдает камера, и личное автора проявляется постепенно. Так реализуется драматургическая структура — от частного к общему, от повествовательного к лирическому.
«Хранители традиций», режиссер Анастасия Шляхтина, Ставрополь
«Любовь во время чумы», режиссер Мария Педалько, Санкт-Петербург
«Город будет», режиссер Михаил Чумак, Краснокаменск
История урановой столицы России — города Краснокаменск, рассказанная его жителями.
«Любимое дело. Кожевник», режиссер Расул Курумов, Грозный
«Любимое дело» — это цикл документальных фильмов в новом формате об интересных представителях молодежи, которые занимаются непривычным и не самым популярным делом. Герой первого фильма долго мечтал заниматься кожевенным ремеслом и, наконец, пришел к своей мечте. Он запустил свой бренд и активно его развивает. Герой не забывает и об активном отдыхе и часто выбирается на пешие прогулки в горы. Он фокусируется на позитиве и старается меньше говорить о сложностях своей жизни.
«Витебск собирает друзей», режиссер Олег Корчагин, Москва
«Городошный спорт», режиссер Александр Простокишин, Москва
«Богатырство», режиссер Александр Простокишин, Москва