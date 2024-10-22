«Золотая башня»: фильмы X Международного кинофестиваля в Ингушетии

В ингушской Сунже 25 октября откроется X Международный кинофестиваль «Золотая башня». В конкурсной программе — 53 киноленты: 38 документальных и 15 игровых фильмов.

Картины претендуют на звания лучших в номинациях «Полнометражный игровой фильм», «Короткометражный фильм», «Документальный фильм», «Анимационный фильм». Также жюри выберет «Лучший Северокавказский фильм» и «Лучший ингушский фильм».

Жюри конкурса игрового кино возглавляет народный артист Азербайджана, член Европейской Академии кино и телевидения Вагиф Мустафаев, а жюри конкурса документального кино — кинорежиссер, сценарист, продюсер Станислав Попович.

Награждение победителей состоится 29 октября. А пока знакомим читателей с участниками.

Игровые фильмы

«Большие змеи Улли-Кале», режиссер Алексей Федорченко, Екатеринбург

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«Пошла бабушка в аптеку», режиссер Евгений Грушевски, Санкт-Петербург

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«Непослушники», режиссер Владимир Котт, Москва

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«Все получится», режиссер Наталья Щербакова, Москва

Парализованная ниже талии 16-летняя Полина беременна. Не получив поддержки приемной матери, она решает сбежать из дома и жить самостоятельно. Мать Полины вызывают в опекунский совет, где ставят вопрос об изъятии трех ее собственных детей. Перед женщиной стоит вопрос: взять на себя еще один груз — заботу о внучке — или все же девушка-инвалид не имеет права становиться матерью, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.

«Тембот», режиссер Ильяс Эдильбаев, Москва

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«Пока бьется сердце», режиссер Татьяна Грицова, Москва

Юле 11 лет. Она мечтает стать балериной, убеждает маму поехать на танцевальный конкурс в Москву. Но эйфория победы в первом туре сменяется огорчением, потому что мама из-за болезни попадает в реанимацию. Администратор конкурса, Анна, помогает Юле, и девочка проходит второй тур. Маму экстренно увозят на операцию. Юля побеждает свои амбиции и остается с близким человеком, жертвуя победой в конкурсе.

«Меня зовут Влад», режиссер Виталий Чемодуров, Краснодар

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«Дом окнами в поле», режиссер Никита Заволкин, Санкт-Петербург

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«Миллионер на один день», режиссер Улугбек Юлдашев, Москва

На что способен человек, чтобы обеспечить достойную жизнь своей дочери-инвалиду? Как найти и сохранить работу в другой стране? Как оставаться человеком в сложных жизненных ситуациях? Бывают ли «грязные» деньги? На все эти вопросы предстоит ответить Озодбеку — главному герою, который в силу жизненных обстоятельств оказывается в Москве.

«Трезорка», режиссер Илья Северов, Санкт-Петербург

В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них— о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.

«My Father Is Afraid of Water», режиссер Prateek Rajendra Srivastava, Мумбаи (Индия)

Пратик решает остаться дома и ухаживать за отцом, страдающим болезнью Альцгеймера. В то же время его старший брат ухаживает за их госпитализированной матерью. Пратик ежедневно справляется с трудностями ухода за отцом, но вскоре его терпение и решимость подвергаются испытанию. Фильм о том, что наша бескорыстная любовь, забота и непоколебимая преданность могут стать мощными лекарствами.

«Командир», режиссер Тимур Хван, Александр Гурьянов, Москва

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«Клетка», режиссер Муслим Хажмурзаев, Грозный

Руслану почти 50 лет, у него нет ни друзей, ни семьи, и он проводит очередной вечер в одиночестве. Что ему остается, кроме как грустить в такое время? У Руслана есть диктофон, на который он любит записывать свои мысли и решения. Сегодня он тоже что-то записал и вновь загрустил. Внезапно Руслан слышит, как кто-то пытается открыть дверь в его квартиру. Кто это может быть? Грабитель или тот, кого интересует, что Руслан записывает на диктофон?

«9 секунд», режиссер Олег Штром, Москва

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«Плакса», режиссер Алмаз Нургалиев

Почти 60 лет главный герой служит театру и своему преданному зрителю, который по-свойски прозвал его «Плаксой».

Документальные

«Декрет № 93», режиссеры Аза Картаева, Лолита Хашиева, Заур Евлоев, Магас

Декрет № 93 — не просто исторический документ. В фильме в хронологической последовательности рассказывается о становлении и развитии Ингушетии на протяжении столетия. Благодаря кропотливому исследованию архивных материалов и живым свидетельствам современников авторам фильма удалось воссоздать панораму событий тех лет и раскрыть неизвестные ранее факты. Документальная лента проливает свет на надежды и мечты первых руководителей автономии, их стремление построить прекрасное будущее для своей республики.

«Колесо судьбы», режиссер Зарина Кумыкова, Нальчик

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«Империя кошек», режиссер Егор Климович, Москва

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«Русское диво», режиссер Анастасия Бар, Санкт-Петербург

Фильм рассказывает о роли русской народной культуры в эстетике современной жизни. Режиссер исследует вопрос, проводя зрителя через встречи с деятелями российского сообщества художников, дизайнеров, реконструкторов и издателей — тех, кому удалось внести новое дыхание в традиционные русские мотивы, придав им актуальность и популяризировав таким образом уникальные элементы нашей культуры во всем мире.

«Алмасты: снежный человек», режиссер Артур Кенчешаов, Черкесск

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«Патриоты Дагестана — герои России», режиссер Магомед Сулейманов, Махачкала

Удивительная и неповторимая история Дагестана. Она писалась острием сабель и копытами коней, руками мастеров и устами поэтов. Дагестанцы — смелый и отважный народ, они доказали это в Гражданской войне, в Великой Отечественной войне и сегодня участвуют в СВО. Лента о том, что их мужество и отвага навечно останутся в народной памяти и будут служить примером любви и преданности родине.

«Черкесы. Путь Чести», режиссер Аскарбий Нагаплев, Майкоп

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«Вопреки войне», режиссер Константин Александров, Санкт-Петербург

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«Маяк Петра Великого», режиссер Александр Поздняков, Санкт-Петербург

Репетируя роль Петра Первого в студенческом спектакле, Петя бродит по Петербургу, ища следы основателя и великого преобразователя России. Присутствие первого российского императора на берегах Невы ощущается абсолютно везде: он изображен на портретах и на сувенирах, его памятники стоят во многих местах города, на площадях встречаются его ожившие двойники. Россияне помнят Петра, они гордятся великим сыном России, Петр жив, он — среди нас.

«Неизвестный Пржевальский», режиссер Иван Головнев, Санкт-Петербург

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«Александр Липницкий — последнее интервью», режиссер Анна Голикова, Москва

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«Вершина жизни капитана Тарпищева», режиссер Варвара Орлова, Москва

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«Михаил Козлов. Лошади — это судьба», режиссер Светлана Харчевина

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«Шухрат Аббасов крупным планом», режиссеры Улугбек Юлдашев, Эльджон Аббасов, Москва

Документальный фильм посвящен памяти народного артиста СССР, кинорежиссера Шухрата Аббасова. Друзья и коллеги мастера (Али Хамраев, Эльер Ишмухамедов, Валентина Гущина, Шавкат Абдусаламов, Максим Павлов, Фаррух Закиров, Одильша Агишев, Владимир Воробей, Наталья Аринбасарова) делятся своими воспоминаниями.

«Амурский Ван Гог», режиссер Анна Самойлова, Хабаровск

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«Анатолий Гребнев — дневники совсем не последнего сценариста», режиссер Кирилл Захаров, Москва

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«Среди своих», режиссеры Владимир Самородов и Марина Труш, Москва

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«Шы.Брат», режиссер Амир Тлехусеж, Майкоп

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«Истории Ивановской горки», режиссер Лада Поздеева, Москва

Истории москвичек, которые нашли очарование в районе Ивановской горке.

«Короткое лето, длинные зимы», режиссер Галина Леонтьева, Москва

Феликс и Антонина — семья карельских рыбаков. В начале 2000-х годов Феликс получил травму и почти перестал ходить. Антонина находит в себе силы поддерживать мужа и продолжает вести хозяйство. Фильм о преданности, любви, о нелегкой жизни в современной деревне.

«Июньская полынь», режиссер Юлия Бочарова, Москва

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«К 100-летию образования Ингушской государственности», режиссер Рина Цечоева, Магас

Фильм посвящен истории Ингушетии на этапах строительства государственности — тяжелым страницам на пути к национальному самоопределению.

«Служение родине и народу», режиссер Рина Цечоева, Магас

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«Герои Ингушетии. Исса Костоев», режиссер Мадина Евлоева, Магас

Документальный фильм о политическом и общественном деятеле, заслуженном юристе Российской Федерации Иссе Костоеве.

«Ласточки Христовы», режиссер Юлия Бочарова, Москва

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«Город-герой Грозный», режиссер Ахмед Аюбов, Грозный

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«Неубиваемый», режиссер Дарья Кумова, Санкт-Петербург

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Алексеевич Михин, прослывший на фронте «неубиваемым», рассказывает истории, полностью подтверждающие это определение. А его внук Павел рассуждает о том, какая сила подарила деду такое невероятное везение.

«Дагестан — туристическая Мекка России», режиссеры Магомед Сулейманов и Александр Евтушенко, Махачкала

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«Герои Ингушетии. Идрис Зязиков», режиссер Мадина Евлоева, Магас

Документальный фильм о первом руководителе Ингушской автономной области, основателе ингушской государственности Идрисе Зязикове.

«Жизнь имеет значение», режиссер Наталия Зимина, Москва

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«Эпитафия», режиссер Марат Рогозянский, Химки

Глубоко личная авторская картина о том, что касается каждого. Автор поднимает вечные вопросы: как принять уход близких и что сделать, чтобы справится с мыслью о неизбежности смерти? Главный герой — отец режиссера, за которым как будто беспристрастно наблюдает камера, и личное автора проявляется постепенно. Так реализуется драматургическая структура — от частного к общему, от повествовательного к лирическому.

«Хранители традиций», режиссер Анастасия Шляхтина, Ставрополь

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«Любовь во время чумы», режиссер Мария Педалько, Санкт-Петербург

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«Город будет», режиссер Михаил Чумак, Краснокаменск

История урановой столицы России — города Краснокаменск, рассказанная его жителями.

«Любимое дело. Кожевник», режиссер Расул Курумов, Грозный

«Любимое дело» — это цикл документальных фильмов в новом формате об интересных представителях молодежи, которые занимаются непривычным и не самым популярным делом. Герой первого фильма долго мечтал заниматься кожевенным ремеслом и, наконец, пришел к своей мечте. Он запустил свой бренд и активно его развивает. Герой не забывает и об активном отдыхе и часто выбирается на пешие прогулки в горы. Он фокусируется на позитиве и старается меньше говорить о сложностях своей жизни.

«Витебск собирает друзей», режиссер Олег Корчагин, Москва

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«Городошный спорт», режиссер Александр Простокишин, Москва

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«Богатырство», режиссер Александр Простокишин, Москва