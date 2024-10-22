Комедия «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным выйдет на экраны в конце ноября

Экшн-комедия "УничтоЖанна" с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выходит в прокат 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

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"21 ноября в российский прокат выходит долгожданная экшн-комедия с Павлом Прилучным "УничтоЖанна". Это история о домохозяйке Жанне со сверхспособностями в исполнении Юлии Егеревой ("Глухарь", "Реальные пацаны", "Кухня в Париже"), которая становится секретным агентом и бросает вызов самым опасным преступникам", - рассказали в пресс-службе.

По сюжету главная героиня с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Через некоторое время ее вербуют российские спецслужбы, и она становится тайным агентом. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в ряд нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника, героиня начинает действовать, применяя свои способности.

В картине снялись также Игорь Ознобихин, Роман Попов, София Каштанова, Наталья Бочкарева, Марго Шведова и другие. Полнометражная лента основана на одноименном пилоте веб-сериала, вышедшем в 2022 году и ставшем одним из самых успешных российских веб-проектов. Он был отобран в программы более 40 международных фестивалей, был удостоен награды "Лучший пилот" на Seoul Webfest в Южной Корее и получил приз "Восходящая звезда независимого кино на Bilbao SeriesLand Web Festival в Испании.

Проект "УничтоЖанна" стал дебютным полным метром для талантливого сценариста Максима Кудымова, автора сериалов "Реальные пацаны", "Трудные подростки", "Контейнер", "Беспринципные" и других.