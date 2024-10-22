Стала известная следующая роль звезды «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж сыграет в фильме «Кровельщик», который расскажет историю известного вора. Об этом сообщает портал Deadline.

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Сюжет фильма строится вокруг реального человека, вора-форточника Джерри Манчестера, роль которого исполнит Ченнинг Татум. Джерри известен тем, что за одну ночь ограбил более 60 кафе, в которые злоумышленник попадал через крышу. Также в картине снимется Кирстен Данст. Какую роль в картине исполнит Динклейдж, не сообщается.

Режиссером и сценаристом ленты выступает Дерек Сиенфрэнс, известный по фильму «Место под солнцем». Дата премьеры нового проекта постановщика пока не разглашается.

Ранее стало известно, что другая звезда культового сериала «Игра престолов» вернулся к съемкам впервые за 10 лет.