Андреасян счел ненужным фильм о выжившем в Охотском море

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильмы "Землетрясение", "Непрощенный", основанные на реальных событиях, считает, что нет смысла экранизировать историю о единственном выжившем в Охотском море Михаиле Пичугине, в которой нет хэппи-энда. Такое мнение ТАСС выразил режиссер.

Режиссер Николай Лебедев, снявший фильмы "Экипаж", "Нюрнберг" и "Легенда №17", ранее заявлял ТАСС, что могла бы получиться сильная и интересная картина в случае принятия решения о съемках. Он подчеркнул, что многое зависит от того, как будет рассказана история.

"Я думаю, что снимать такую историю пока нет смысла, потому что в ней нет хэппи-энда, так как и мальчик, и его отец умерли. Другое дело, если бы выжил ребенок, то я понимаю, что это какая-то надежда, у него в жизни все впереди, а тут и отец, и сын не выжили, - сказал Андреасян. - Я понимаю, что Михаил выжил, но как будто бы это безнадежная история".

Он отметил, что не нужно экранизировать историю, так как изначально понятно, что это мощная драма.

"Снять можно что угодно, и технологически можно сделать круто, но зачем? Мне кажется, что историю не нужно экранизировать, потому что вы когда, к примеру, смотрите "Жизнь Пи", то там вы до какого-то момента смотрите сказку, а тут сказки нет, здесь изначально понятно, что это такая мощная драма. Я не думаю, что зрители захотят смотреть такой фильм в кино", - отметил Андреасян.

Сарик Андреасян - российско-армянский актер кино, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Снял сериал "Чикатило", фильмы "Непрощенный", "Онегин", "Землетрясение".

О происшествии

Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно в первоначальную точку - на лодке катамаранного типа "Байкат" от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна, после чего поиски пропавших людей не принесли результата. 14 октября лодка случайно была обнаружена в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, предположительно, от голода и обезвоживания, Михаил остался в живых. Рыболовецкое судно, случайно спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.