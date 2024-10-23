Что известно о втором сезоне триллера «Разделение»

В начале 2025 года на стриминге Apple TV+ выходит продолжение сериала «Разделение» — истории о загадочной корпорации, сотрудники которой не помнят свою жизнь за пределами работы. Второго сезона пришлось ждать три года — съемки остановили из-за забастовок, а сценарий много раз переписывали после ссоры соавторов. «Лента.ру» рассказывает, что известно про новые эпизоды «Разделения», кто из актеров там появится, почему этот сериал выделяется среди других драм и что нужно помнить о его сюжете.

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Главное о втором сезоне «Разделения»

Оригинальное название: Severance (переводится с английского как «увольнение», «разрыв», «выходное пособие» — все эти смыслы обыгрываются в сериале);

Жанр: триллер, драма, фантастика;

Страна: США;

Шоураннеры: Бен Стиллер, Дэн Эриксон и Марк Фридман;

Дата выхода: 17 января 2025 год;

Где смотреть: Apple TV+ (доступен в России);

Сколько серий: 10;

В главных ролях: Адам Скотт, Бриттни Лоуэр, Зак Черри, Джон Туртурро, Патриша Аркетт, Трэмелл Тилман, Гвендолин Кристи.

Дата выхода

Второй сезон выйдет 17 января 2025 года — спустя три года после первого. Это один из самых ожидаемых сериалов следующего года.

Как и все, что выходит на Apple TV+, «Разделение» будет онгоингом — то есть серии придется ждать. Выходить они будут раз в неделю, каждую пятницу. Финал сезона покажут 21 марта.

График выхода серий

1 серия — 17 января;

2 серия — 24 января;

3 серия — 31 января;

4 серия — 7 февраля;

5 серия — 14 февраля;

6 серия — 21 февраля;

7 серия — 28 февраля;

8 серия — 7 марта;

9 серия — 14 марта;

10 серия — 21 марта.

Сюжет

В центре истории — группа сотрудников биотехнологической корпорации Lumon Industries. Все они прошли экспериментальную процедуру «разделения», которая отделяет их рабочие личности от тех, кто они в реальном мире.

Приходя на работу, сотрудники ничего не знают о своей жизни за пределами здания, а возвращаясь, не помнят, чем занимались в офисе. У каждого из героев были веские причины пойти на такую процедуру, и не все их близкие этому рады.

Главный герой Марк (Адам Скотт) очевидно несчастен — он решился на «разделение» после того, как потерял жену. И если в обычной жизни он депрессивен и не может поддерживать отношения с близкими людьми, то в офисе становится собранным, вежливым и деятельным. Однажды вне работы к нему обращается таинственный коллега, и Марку с остальной командой приходится постепенно распутывать корпоративный заговор.

На протяжении всего первого сезона до конца непонятно, чем именно герои занимаются на работе. Все, что они делают, выглядит бюрократической бессмыслицей: отслеживают числа на экране или переносят бумаги с места на места. Очевидно одно — за процедурой «разделения» стоит нечто большее, чем баланс между работой и личной жизнью.

Чем закончился первый сезон

Внимание, спойлеры!

Первый сезон заканчивается клиффхэнгером: Марку, Ирвингу и Хелли с огромным трудом удается вывести свои рабочие личности во внешний мир. Там Марк узнает, что его жена на самом деле жива и работает с ним в Lumon. Ирвинг обнаруживает, что его близкий коллега Берт женат. А Хелли оказывается наследницей Lumon, которая пошла на «разделение» для пиар-акции, чтобы доказать миру безопасность процедуры. Во время крупного гала-концерта она со сцены раскрывает правду о том, как страдают «разделенные» сотрудники, и называет процедуру пыткой.

Главное, что нужно помнить из первого сезона:

Хелли — дочь генерального директора компании Lumon, ее настоящее имя Хелена Эган. Жена Марка жива и работает в Lumon консультантом по здоровью. При этом в реальности ее зовут Джемма, а вот «разделенную» версию — мисс Кейси. Работники Lumon — не единственные, кто прошел через «разделение». Одна из героинь использовала процедуру, чтобы забыть о боли при родах. Это значит, что технологию могут применять и в других областях, а «разделенных» людей может быть больше. «Разделенные» люди подсознательно могут хранить воспоминания о своей работе. На это указывают картины Ирвинга — на них есть образы Lumon. Технология «разделения» вызывает много споров: общественность протестует против нее, а некоторые люди говорят Марку, что никогда бы сами на нее не пошли. Несмотря на такой резонанс, у Lumon явно есть планы по расширению.

О чем будет второй сезон

Неизвестно, как на втором сезоне отразится разрыв в производстве — все-таки к моменту выхода первой серии второго сезона пройдет три года со времени премьеры первого. Один из сценаристов сериала Мохамад Эль Масри намекнул, что возможным решением мог бы стать прыжок во времени. Он не уточнил, действительно ли будет временной скачок и когда именно. Но на это указывает и один из ранних тизеров второго сезона: Марк выходит из рабочего лифта, и мистер Милчик встречает его фразой «С возвращением. Давно не виделись».

Подробности второго сезона неизвестны, но уже опубликован его логлайн: «Марк и его друзья узнают ужасные последствия легкомысленного отношения к разделительному барьеру, что приводит их на путь, ведущий к несчастью».

Логлайн — самый краткий вид аннотации фильма или сериала. Обычно состоит из одного предложения. В Голливуде логлайн используют, чтобы «продать» идею продюсеру, поэтому в него включают самое интересное, необычное и привлекательное в фильме.

Шоураннер Дэн Эриксон ранее рассказывал, что с новым сезоном мир сериала расширится — зрителям покажут не только другие части здания Lumon, но и более того, что происходит за его пределами. Он добавил, что у сериала есть общий план и создатели знают финал, к которому хотят прийти. Они решили, к чему стремится корпорация, какую роль в этом сыграют главные герои и чем все закончится. Но история не распланирована по сезонам — создатели хотят быть гибкими при работе над сценарием.

Производство

Производство первого сезона «Разделения» пришлось отложить из-за пандемии, но еще сложнее дались съемки второго сезона. Их начали в октябре 2022 года, а затем приостановили из-за забастовок в Голливуде. Также процесс осложнили творческие разногласия шоураннеров и то, как выросла стоимость производства.

Забастовка сценаристов и актеров

Съемки второго сезона поставили на паузу в мае 2023 года, когда Гильдия сценаристов Америки впервые объявила забастовку против студий, представленных Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Забастовка закончилась 26 сентября, но к тому моменту уже 74 дня бастовала Гильдия киноактеров (SAG-AFTRA).

Продолжили съемки в январе 2024 года после того, как SAG-AFTRA договорилась со студиями. По словам режиссера Бена Стиллера, снимать второй сезон в итоге закончили только в апреле 2024 года.

«Так что кажется, что мы сняли уже три сезона, потому что первая часть второго сезона была буквально полтора года назад», — говорил он.

Ссора шоураннеров

В 2023 году появились слухи о том, что шоураннеры «Разделения» Дэн Эриксон и Марк Фридман к концу съемок первого сезона возненавидели друг друга, и из-за этого продолжение оказалось под угрозой. Якобы из-за их творческих разногласий для второго сезона пришлось переписать несколько сценариев — Эриксон и Фридман просто отказывались разговаривать друг с другом.

Дело в том, что автор идеи и создатель сценария Дэн Эриксон на момент начала сериала работал в киноиндустрии недолго. Его напарником стал более опытный продюсер и сценарист Марк Фридман. Новичок с ветераном не смогли найти общий язык. СМИ писали, что их отношения были токсичными и плохо влияли на рабочую обстановку. Фридман даже планировал покинуть шоу после первого сериала, но режиссер Бен Стиллер не смог подобрать достойную замену и уговорил его остаться.

Сам Стиллер позднее прокомментировал слухи о ссоре словами о том, что вся съемочная группа любит фанатов сериала и работает, чтобы сделать шоу лучше.

Сериал стал дороже

Еще одной проблемой для производства оказались деньги. Каждый эпизод второго сезона оценили в районе 20 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей) за серию.

Cтриминг Apple TV+ традиционно вкладывается в производство. Для сравнения, когда он только открылся и делал свой первый флагманский сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа, каждая его серия стоила около 15 миллионов долларов (1,46 миллиарда рублей).

Также стоимость, по слухам, выросла у сериала HBO «Дом дракона»: по 20 миллионов за серию во втором сезоне и по 16 миллионов — в первом. Правда, в «Разделении» нет драконов и эпичных сражений, требующих спецэффектов. Зато теперь в команде есть Бо Уиллимон — шоураннер успешного сериала «Карточный домик». Стиллер нанял его, чтобы доработать вторую половину нового сезона и писать сценарий к следующему. Большая зарплата Уиллимона также увеличила расходы.

Таким образом, бюджет серий вырос из-за затянувшегося на годы производства и нового сценариста.

Актерский состав

Актеры из первого сезона

Адам Скотт («Парки и зоны отдыха», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») — Марк Скаут, новый глава отдела по уточнению макроданных в компании Lumon. Марк скорбит об утрате жены и, чтобы справиться с депрессией, прошел процедуру «разделения».

Бриттни Лоуэр («Помнить все», «Мужчина ищет женщину») — Хелли, новая коллега Марка, которая отказывается подчиняться корпоративным правилам и пытается выбраться во внешний мир.

Зак Черри («Шан-Чи и легенда 10 колец», «Fallout») — Дилан, коллега Марка. Постоянно строит теории о том, на что похожа его внешняя жизнь и какая цель работы в Lumon.

Джон Туртурро («Трансформеры», «Тайное окно») — Ирвинг, один из самых старших сотрудников Lumon. Он придерживается правил и гордится своими знаниями о семье Иган, загадочных основателях корпорации. Но рискует своим положением, когда заводит близкие отношения с коллегой Бертом.

Патриша Аркетт («Настоящая любовь», «Эд Вуд») — Хармони Кобель, загадочная и эксцентричная начальница Марка, которая во внешнем мире поселилась с ним по соседству.

Трэмелл Тиллман («Крестный отец Гарлема», «Диетлэнд») — Сет Милчик, сотрудник Lumon, который следит за порядком и контролирует «разделенных» сотрудников. По факту глава службы безопасности, который может поощрять или наказывать команду Марка.

Кристофер Уокен («Поймай меня, если сможешь», «Сонная лощина») — Берт Гудман, сотрудник другого отдела в Lumon, у которого завязываются близкие отношения с Ирвингом.

Дичен Лахман («Видоизмененный углерод», «Планета обезьян: Новое царство») — мисс Кейси, консультант по здоровому образу жизни в Lumon. К ней отправляют сотрудников, испытывающих проблемы на работе.

Джен Таллок («Перри Мейсон») — Девон, сестра Марка. Обеспокоена тем, что он работает в Lumon и прошел процедуру «разделения».

Новые актеры

Во втором сезоне появятся новые персонажи, о которых пока нет подробностей. Но уже известно, какие актеры их сыграют.

Гвендолин Кристи («Игра престолов», «Песочный человек») — ее персонажа показали в тизере с датой второго сезона. Она одета как сотрудница Lumon и произносит фразу «Вам стоило уйти».

Джон Ноубл («Властелин колец: Возвращение короля», «Грань»).

Алиа Шокат («В поиске», «Руби Спаркс»).

Боб Балабан («Разбирая Гарри», «Близкие контакты третьей степени»).

Мерритт Уивер («Бердмен», «Невозможно поверить»).

Робби Бенсон («Красавица и чудовище», «Чествование»).

Стефано Караннанте («Голубая кровь»).

Оулавюр Дарри Оулафссон («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Настоящий детектив»).

Интересные факты

«Разделение» — один из флагманских сериалов Apple TV+, громкий и признанный критиками хит 2022 года. Для стриминга он стал престижной драмой, как в свое время «Игра престолов» для HBO и «Карточный домик» для Netflix. У сериала было 14 номинаций на премию «Эмми», из которых он выиграл в двух. Занимает 74-е место в топ-250 сериалов на «Кинопоиске», там же получил оценку 8,2 балла из 10, на IMDb — 8,7 балла.

Это настоящий микс жанров: хотя в основе сериала научная фантастика и психологический триллер, есть и элементы абсурдной комедии, социальный комментарий о корпоративной культуре, теории заговора и мистика. Вдохновением сценария послужили многие известные научно-фантастические произведения и антиутопии. Среди них — фильмы «Быть Джоном Малковичем», «Шоу Трумана», «Офисное пространство», «Матрица», пьеса Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» и повесть Франца Кафки «Превращение».

Сериал использует эстетику брутализма и лиминальных пространств, показывая офисы и коридоры компании Lumon. У «Разделения» своя особая атмосфера — тревожная и минималистичная. Визитной карточкой шоу стал операторский прием с приближением, который используют, когда сотрудники Lumon выходят из лифта и переключаются между своими личностями.

Фанаты сериала строят много теорий о том, что происходит в Lumon, чем занимаются сотрудники и зачем на самом деле нужна процедура «разделения». Сценарист Дэн Эриксон читает фанатские теории на Reddit — по его словам, никому пока не удалось разгадать тайну сериала.

Престижная драма — серьезный, дорогостоящий и хорошо написанный сериал, который становится визитной карточкой канала или стриминга. Примеры престижных драм — «Во все тяжкие», «Настоящий детектив», «Наследники».

Лиминальные пространства — эстетика обычно оживленных мест, которые сняты на фото или видео неестественно пустыми, отчего возникает тревожное чувство. Как правило, это «переходные» места — коридоры, лестницы, комнаты с дверями, офисы, подземные тоннели.