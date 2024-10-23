В Омске подведут итоги фестиваля документального кино «ГЕО-21»

В Омске 26 октября в 15:00 в «Доме кино» состоится закрытие VII Фестиваля документального кино «ГЕО-21», который ежегодно знакомит кинозрителей с лучшими картинами российских режиссеров-документалистов.

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Кульминацией фестиваля станет премьера документальной картины «Юность: журнал, устремленный в будущее», снятой к 70-летию легендарного литературного журнала. Представит фильм на церемонии закрытия кинофестиваля почётный гость, автор сценария и режиссёр картины Даниил Духовской.

Даниил Духовской — журналист, литературный критик, поэт, фотохудожник, сценарист и кинорежиссёр, родился в Москве в 1974 году. В 1990-е годы он был главным редактором популярных журналов по силовым видам спорта, в том числе и в журнале «Юность». В 2005-2007 годах Духовской учился на Высших режиссёрских курсах у Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой и принимал участие в съемках художественных фильмов. Он также является автором документальных фильмов.

Документальная картина «Юность: журнал, устремленный в будущее» расскажет об истории появления журнала, о его славном прошлом и благородном настоящем. Зрители увидят, как жил журнал в период своего расцвета при Валентине Катаеве и Борисе Полевом. О планах на будущее расскажет нынешний главный редактор «Юности» Сергей Шаргунов.

В фильме появятся крупные художники, с кем неразрывно связана культурная жизнь страны: Юрий Любимов, Борис Васильев, Василий Аксенов и многие другие. Имя «Юности» стало символом эпохи шестидесятников. На страницах журнала печатались произведения известных авторов, включая Андрея Вознесенского и братьев Стругацких.

Фильм наполнен кадрами кинохроники и анимационными материалами, а рассказчиками выступят свидетели эпохи — как режиссеры, так и писатели.

Также 26 октября в 17:00 в кинозале омского «Дома кино» пройдет показ ежегодного концерта «Классика на Дворцовой». Вход свободный.