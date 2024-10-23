О чем будет фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина", в числе создателей которого Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, выйдет в прокат 14 февраля 2025 года. В главной роли - Юра Борисов, он и сыграет поэта. "Пророк..." расскажет историю жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли.

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Однако Юра Борисов совсем не похож на Пушкина. Как быть? Вот как поясняют создатели проекта свой выбор артиста на главную роль.

«Понятно, что Юра не имеет какого-то портретного сходства с Александром Сергеевичем. Но это артист, который может выходить за границы привычного, показать человека, освещенного удивительным талантом. Метод работы Юры потрясает, он действительно убеждает тебя, что перед тобой Пушкин и что поэт был именно таким. Это удивительный актерский дар», — говорит продюсер Петр Ануров. Кстати, он же стоял за историческим фильмом "Серебряные коньки", который был успешен и в России, и в мире.

Феликс Умаров, режиссер, рассказывает о фильме так:

«О Пушкине его современники пишут по-разному. Но общая важная черта — его взрывной характер, отчасти нахальный, немного бунтарский. У меня это перекликается с образом рок-н-ролльщика, человека, который, несмотря ни на что, двигается так, как говорит ему внутренний голос. В нашей картине мы постарались ухватить этот образ и запечатлеть его энергию».

А Юра Борисов, исполнитель роли поэта, признается:

«У каждого человека своя энергия, и у Пушкина она многогранная и мощная. И хочется, чтобы эта энергия чувствовалась в фильме. Мы попытались найти его дух. Его трудно описать словами, это какое-то стремление, постоянное движение. Для меня его гениальность — в честности, жажде жить, которая струится через все его произведения».

Новый фильм рассчитан в основном на молодое поколение, которому будет рассказана история их ровесника. Обещают, что в картине будут музыкальные вставки и что зрители увидят такого Пушкина, которого не знали.