О чем будет фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Фильм о неизвестном Пушкине выйдет в прокат 14 февраля 2025 года
Фильм "Пророк. История Александра Пушкина", в числе создателей которого Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, выйдет в прокат 14 февраля 2025 года. В главной роли - Юра Борисов, он и сыграет поэта. "Пророк..." расскажет историю жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли.
Однако Юра Борисов совсем не похож на Пушкина. Как быть? Вот как поясняют создатели проекта свой выбор артиста на главную роль.
«Понятно, что Юра не имеет какого-то портретного сходства с Александром Сергеевичем. Но это артист, который может выходить за границы привычного, показать человека, освещенного удивительным талантом. Метод работы Юры потрясает, он действительно убеждает тебя, что перед тобой Пушкин и что поэт был именно таким. Это удивительный актерский дар», — говорит продюсер Петр Ануров. Кстати, он же стоял за историческим фильмом "Серебряные коньки", который был успешен и в России, и в мире.
Феликс Умаров, режиссер, рассказывает о фильме так:
«О Пушкине его современники пишут по-разному. Но общая важная черта — его взрывной характер, отчасти нахальный, немного бунтарский. У меня это перекликается с образом рок-н-ролльщика, человека, который, несмотря ни на что, двигается так, как говорит ему внутренний голос. В нашей картине мы постарались ухватить этот образ и запечатлеть его энергию».
А Юра Борисов, исполнитель роли поэта, признается:
«У каждого человека своя энергия, и у Пушкина она многогранная и мощная. И хочется, чтобы эта энергия чувствовалась в фильме. Мы попытались найти его дух. Его трудно описать словами, это какое-то стремление, постоянное движение. Для меня его гениальность — в честности, жажде жить, которая струится через все его произведения».
Новый фильм рассчитан в основном на молодое поколение, которому будет рассказана история их ровесника. Обещают, что в картине будут музыкальные вставки и что зрители увидят такого Пушкина, которого не знали.