Новый сезон мультсериала «Тооку» посвятят культуре Якутии

Новый сезон первого якутского мультсериала "Тооку" впервые будет тематическим и посвящен культурным событиям и праздникам, проходящим в Якутии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор национальной вещательной компании (НВК) "Саха" Олег Марков.

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«‎Мультсериал "Тооку" показывают сейчас в 145 детских садах Якутска и Якутии, мы продолжаем работу по расширению аудитории. Следующий третий сезон нашего "Тооку" впервые станет тематическим, каждая серия будет посвящена тематическим праздникам и событиям в Якутии. Многие детские сады обращались к нам с предложением о том, что хотели бы включить "Тооку" в учебную программу. Мы ухватились за эту идею и надеемся, что новый сезон станет помощником для воспитателей»‎, — сказал Марков.

Первый якутский мультсериал "Тооку" создан НВК "Саха", он повествует о приключениях жеребенка Тооку и его друзей. Летом 2024 года начал вещание первый детский телеканал на якутском языке "Тооку". Также имя персонажа носит фестиваль якутской анимации TO:KU Fest, который прошел в Якутске уже второй год подряд.

«‎Фестиваль изначально направлен не только на знакомство со всеми мультфильмами, которые выпускает наша компания, но и на создание праздника для детей и формирование языковой среды. Но в этом году мы решили еще создать площадку для всех, кто занимается анимацией, внедрив и усилив образовательный модуль. При поддержке Арктического государственного института культуры и искусств были приглашены спикеры - ведущие режиссеры и продюсеры анимационной отрасли России и Казахстана. Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова высоко оценила наше мероприятие и уровень развития якутской анимации, также посоветовала активно участвовать в российских фестивалях»‎, — отметил собеседник агентства.

По его словам, детский телеканал Республики Татарстан проявил интерес к мультсериалу.

«‎Возможно, Тооку заговорит и на татарском языке»‎, — отметил гендиректор компании.

Сохранение языка

В регионе работает госпрограмма сохранения и развития родных языков.

«‎Основной задачей госпрограммы является создание контента на якутском языке, в рамках нее мы и запустили детский телеканал. Имеется потребность в создании контента на якутском языке, также идут работа и переговоры с российскими студиями анимации»‎, — отметил Марков.

НВК "Саха" занимается производством собственных мультсериалов с 2022 года. Кроме оригинального контента, телеканал транслирует мультфильмы российского производства, дублированные на якутском языке. На сегодня переведено и озвучено свыше 1 тыс. серий популярных мультсериалов. В данный момент компания занимается производством трех мультсериалов - третий сезон "Тооку", второй сезон мультсериала "Айтал и волшебная сила" и новый проект под названием "Имана". Их выпуск запланирован на конец 2024 года.