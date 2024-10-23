Вышел трейлер боевика «С любовью»

Кинокомпания Universal Pictures выложила первый трейлер боевика «С любовью» со звездой «Всё везде и сразу» Ку Хюи Куаном.

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Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет картины расскажет о том, как жизнь агента по недвижимости Марвина Гейбла резко меняется, когда вскрываются детали его криминального прошлого. Мужчина получает конверт от Роуз, его бывшей напарницы, которую он когда-то бросил на задании.

Режиссёром ленты стал дебютант Джонатан Эйсебио. Продюсерами будущей ленты выступят Дэвид Литч («Быстрее пули», «Взрывная блондинка», «Каскадёры») и Келли Маккормик.

Премьера ленты состоится 7 февраля 2025 года.