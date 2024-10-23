Умер номинированный на «Оскар» оператор Дик Поуп

Скончался 77-летний британский кинооператор Ричард Поуп, сотрудничавший с режиссером Майком Ли на протяжении всей своей карьеры. Смерть Поупа подтверждена Британским обществом кинематографистов, передает Variety. Он ушел из жизни 22 октября, причины не раскрываются.

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"У Дика была репутация замечательного соратника и человека, увлеченного кинематографическим искусством. Он стремился принять новые технологии и идеи, а также следил за тем, чтобы навыки ремесла тех, кто был до него, не были утеряны", - говорится в заявлении Британского общества кинематографистов.

Творческое партнерство Поупа с Ли, самое продолжительное в его карьере, началось в 1990 году. В 2006 году оператор был номинирован на премию "Оскар" за "Иллюзиониста" в номинации "Лучшая операторская работа", в 2015 году - за "Мистер Тернер", драму о последних годах художника Дж. М. У. Тернера в 1800-х годах. Он также работал с Кристофером МакКуорри, Барри Левинсоном, Ричардом Линклейтером, Майком Ньюэллом, Эдвардом Нортоном и другими режиссерами над десятками картин.