Умер номинированный на «Оскар» оператор Дик Поуп

Умер номинированный на "Оскар" за фильм "Иллюзионист" оператор Дик Поуп
Скончался 77-летний британский кинооператор Ричард Поуп, сотрудничавший с режиссером Майком Ли на протяжении всей своей карьеры. Смерть Поупа подтверждена Британским обществом кинематографистов, передает Variety. Он ушел из жизни 22 октября, причины не раскрываются.
"У Дика была репутация замечательного соратника и человека, увлеченного кинематографическим искусством. Он стремился принять новые технологии и идеи, а также следил за тем, чтобы навыки ремесла тех, кто был до него, не были утеряны", - говорится в заявлении Британского общества кинематографистов.
Творческое партнерство Поупа с Ли, самое продолжительное в его карьере, началось в 1990 году. В 2006 году оператор был номинирован на премию "Оскар" за "Иллюзиониста" в номинации "Лучшая операторская работа", в 2015 году - за "Мистер Тернер", драму о последних годах художника Дж. М. У. Тернера в 1800-х годах. Он также работал с Кристофером МакКуорри, Барри Левинсоном, Ричардом Линклейтером, Майком Ньюэллом, Эдвардом Нортоном и другими режиссерами над десятками картин.