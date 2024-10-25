Авторы фильма ужасов «Чужой: Ромул» работают над продолжением

Издание The Hollywood Reporter поделилось новыми данными о планах кинокомпании 20th Century Studios. Как стало известно из интервью с главой организации Стивом Эсбеллом, сейчас в студии обсуждают идеи для продолжения фильма ужасов «Чужой: Ромул».

© Чемпионат.com

Ожидается, что режиссёр Федерико Альварес вернётся к постановке, а главные роли вновь сыграют Кейли Спейни и Дэвид Джонссон. Контракт ещё не заключён, однако Альварес близок к завершению сделки. У него уже есть базовый сценарий для продолжения хоррора, который сейчас рассматривают в 20th Century Studios.

Помимо продолжения «Ромула», в 2025 году выйдут сразу два фильма по другой франшизе кинокомпании — «Хищнику». Одним из них станет «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг (7 ноября 2025 года), а второй до сих пор не анонсирован.