Роберт Паттинсон может сыграть в новом фильме про журналиста

По данным издания The Hollywood Reporter, Роберт Паттинсон и режиссёр Ланс Оппенгейм работают над неанонсированным проектом для кинокомпании A24. Название ленты не раскрывают.

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Если верить THR, главную роль в фильме может получить сам Паттинсон, но это ещё обсуждается. Сюжет ленты якобы расскажет о журналисте, который борется с преступностью и меняет развитие телевидения навсегда. Описание звучит расплывчато, но конкретики пока нет.

Источники издания сообщили, что фильм вдохновлён популярным в 2000-х реалити-шоу «Поймать хищника», в котором ведущий Крис Хансен участвовал в провокационных операциях, заманивая взрослых мужчин в дома под предлогом сексуальных отношений с несовершеннолетними. Сценаристом будущей картины выступает Аджон Сингх.