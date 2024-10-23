Сарик Андреасян объяснил, почему решил снять фильм о Романе Костомарове

Режиссер Андреасян – Костомарову: «Ты человек, за которым можно следовать эмоционально и духовно. Я очень рад, что мы будем снимать о тебе кино»
В апреле режиссер анонсировал художественную картину об олимпийском чемпионе по танцам на льду. 22 октября на Rutube-канале Костомарова был опубликован подкаст с Андреасяном.
«Я вообще люблю фильмы про людей – про, на мой взгляд, настоящих людей – которые в каком-то отрезке своей жизни совершают что-то такое, на что можно ориентироваться, на что можно равняться. И я вот считаю, что твоя история заслуживает того, чтобы мы смотрели на тебя (обращается к Костомарову – Спортс’‘). Мы понимали, что ты тот человек, за которым можно следовать эмоционально и духовно, не знаю, какие еще слова подобрать. Я в принципе очень рад, что мы к этому придем и будем снимать о тебе кино. Мы сейчас пишем сценарий, синопсис которого ты читал, и, по-моему, вы даже как-то его комментировали в хорошем ключе, слава богу. То есть мы идем в верном направлении, и я думаю, что, дай бог, вот в следующем году мы войдем в производство», – рассказал Андреасян.
В 2023-м Костомаров на фоне осложнений из-за пневмонии перенес ампутации кистей и ступней. Позже фигурист вернулся к участию в ледовых шоу.
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