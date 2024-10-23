Кто сыграет в фильме «Скандал»

Актер Колман Доминго («Растин», «Цвет пурпурный») готовится к съемкам своего режиссерского дебюта – фильма «Скандал» (Scandalous) для студии Miramax. Как сообщает Deadline, картина основана на реальной истории и расскажет о тайном романе между звездой Голливуда Ким Новак и темнокожим актером, певцом и танцором Сэмми Дэвисом-младшим в 1957 году. Новак сыграет Сидни Суини («Кто угодно, кроме тебя», «Реальная история Уиннер»), а Дэвиса - Дэвид Джонссон («Улица лжи», «Чужой: Ромул»).

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Новак и Дэвис были на пике популярности, когда встретились в качестве гостей на шоу Стива Аллена. Они влюбились друг в друга, но разгул расизма в Америке грозил пустить под откос их карьеры. Руководитель Columbia Pictures Гарри Кон, у которого актриса была на контракте, был в ярости, особенно, когда их тайный роман стал большой новостью: в начале 1958 года обозреватель светской хроники из Чикаго написал подробный отчет об отношениях двух звезд, включая их планы пожениться. Им пришлось публично опровергнуть эту информацию, а девять дней спустя Дэвис женился на чернокожей хористке по имени Лорей Уайт. Новак в 1965 году вышла замуж за актера Джонсона, вторым ее мужем стал Роберт Мэллой, с которым Ким прожила до самой его смерти в 2021 году. Сейчас актрисе 91 год, а Дэвис-младший скончался в 1990 году в возрасте 64 лет от рака гортани.

Производство «Скандала» планируют начать, как только Суини и Колман закончат съемки в третьем сезоне сериала «Эйфория».