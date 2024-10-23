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У Чада Стахелски уже было несколько идей для «Джона Уика 5»

В недавнем интервью The Hollywood Reporter, режиссёр фильмов франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски рассказал, что у него уже было несколько мыслей, касательно пятой части серии.

У Чада Стахелски уже было несколько идей для «Джона Уика 5»
© globallookpress

По словам Стахелски, потенциальных версий «Джона Уика 5» у него было несколько, притом каждая из них отличалась какими-то своими фишками.

«У меня уже было три или четыре версии "Джона Уика 5". Притом это не касалось четвёртой части, а было сделано для пятой. Пока я ни на чём не останавливался».

Пятая часть «Джона Уика» наверняка выйдет, и к главной роли вновь вернётся Киану Ривз, но пока долгосрочных планов на ленту у Стахелски нет.

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