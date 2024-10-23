Опубликован лонг-лист «Золотого орла»

Кинокартины "Воздух", "Летучий корабль", "Сто лет тому вперед", "Чума" и еще 28 лент вошли в длинный список номинантов национальной кинематографической премии "Золотой орел". Они заявлены в главной категории "Лучший игровой фильм", сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

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«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" за 2024 год, — отмечают в пресс-службе. — ХХIII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 31 января 2025 года в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии».

В список номинантов на "Лучший телевизионный сериал" вошли, в частности, "Противостояние", "Столыпин", "По зову сердца", "Васнецова", "ГДР". В категории "Лучший проект онлайн-платформы" заявлены "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Волшебный участок", "Внутри убийцы", "Калимба", "Последний богатырь. Наследие" и другие.

В номинации за "Лучшую режиссерскую работу" пока выдвинуты 18 режиссеров. Среди актеров в длинный список пока попали Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Елена Яковлева, Анна Пересильд, Тихон Жизневский, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Никита Кологривый и многие другие. Всего в итоге будут названы победители в 23 номинациях, также будут вручены почетные призы.

Национальная академия кинематографических искусств и наук была создана в феврале 2002 года. Первым президентом академии являлся народный артист СССР режиссер Владимир Наумов (1927-2021), ныне этот пост остается вакантным.

Премия академии, получившая название "Золотой орел", была учреждена 4 марта 2002 года. Ее официальная презентация и первое вручение призов в категории "За вклад в развитие киноискусства" состоялись 26 июня 2002 года на киностудии "Мосфильм" в рамках XXIV Московского международного кинофестиваля. Лауреатами стали режиссер Андрей Тарковский (посмертно), мультипликатор Федор Хитрук, актеры Татьяна Самойлова и Георгий Жженов, французский композитор Мишель Легран, а также итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи (не смог посетить церемонию).