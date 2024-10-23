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Опубликован лонг-лист "Золотого орла"

Кинокартины "Воздух", "Летучий корабль", "Сто лет тому вперед", "Чума" и еще 28 лент вошли в длинный список номинантов национальной кинематографической премии "Золотой орел". Они заявлены в главной категории "Лучший игровой фильм", сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

Опубликован лонг-лист «Золотого орла»
© РИА Новости
«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" за 2024 год, — отмечают в пресс-службе. — ХХIII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 31 января 2025 года в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии».

В список номинантов на "Лучший телевизионный сериал" вошли, в частности, "Противостояние", "Столыпин", "По зову сердца", "Васнецова", "ГДР". В категории "Лучший проект онлайн-платформы" заявлены "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Волшебный участок", "Внутри убийцы", "Калимба", "Последний богатырь. Наследие" и другие.

В номинации за "Лучшую режиссерскую работу" пока выдвинуты 18 режиссеров. Среди актеров в длинный список пока попали Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Елена Яковлева, Анна Пересильд, Тихон Жизневский, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Никита Кологривый и многие другие. Всего в итоге будут названы победители в 23 номинациях, также будут вручены почетные призы.

Национальная академия кинематографических искусств и наук была создана в феврале 2002 года. Первым президентом академии являлся народный артист СССР режиссер Владимир Наумов (1927-2021), ныне этот пост остается вакантным.

Премия академии, получившая название "Золотой орел", была учреждена 4 марта 2002 года. Ее официальная презентация и первое вручение призов в категории "За вклад в развитие киноискусства" состоялись 26 июня 2002 года на киностудии "Мосфильм" в рамках XXIV Московского международного кинофестиваля. Лауреатами стали режиссер Андрей Тарковский (посмертно), мультипликатор Федор Хитрук, актеры Татьяна Самойлова и Георгий Жженов, французский композитор Мишель Легран, а также итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи (не смог посетить церемонию).

Фильмы и сериалы
Летучий корабль
Противостояние
Воздух
Никита Кологривый
Тихон Жизневский
Татьяна Самойлова
Георгий Жженов
Владимир Наумов
Сергей Бурунов
Виктория Толстоганова
Федор Хитрук
Мишель Легран
Бернардо Бертолуччи
Елена Яковлева
Елизавета Боярская
Андрей Тарковский