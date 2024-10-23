Почему фильм «‎Кончится лето»‎ с Юрой Борисовым обречен на успех

Фильм "Кончится лето" двух якутских режиссеров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева выйдет в российский прокат 27 февраля 2025 года. Его ждут с нетерпением, потому что картина получила Гран-при на недавно завершившемся в Геленджике Втором фестивале актуального российского кино "Маяк". Расскажем, почему нам кажется верным решение жюри и отчего стоит ждать фильм.

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Картина "Кончится лето" не дает расслабиться зрителю ни на секунду. Возможно, в самом начале он понаблюдает спокойно за тем, как по водной глади несется катер, Кеша - герой Юры Борисова - рукой поддевает воду. Затем светлое чувство умиления может вызвать встреча Кеши с отцом и младшим братом Тимой. Старший заберется младшему на закорки и тот потащит его на своей спине догонять "мотик" - мотоцикл. Зритель насмотренный и внимательный заметит, что куртка на Кеше тревожного красного цвета. И сравнит способ переноски одного родственника другим на спине с корейскими дорамами - там часто так принято показывать, иносказательно сообщая, что один человек - ноша для другого. Порой непосильная.

Зритель еще не подозревает, какое испытание его ждет. В это время с экрана почти спокойно рассказывают о том, что младший брат Тимка окончил школу, у него появилась девушка, и он поступает в Новосибирский вуз. Не поступит - в армию загремит. А старший - Кеша вернулся из мест не столь отдаленных, и отец уже поразмыслил о том, как устроить его, отсидевшего "паренька со справкой", на работу в золотодобывающую артель. С начальником артели Степанычем они когда-то вместе начинали.

Отец - праведник. Воспитывает сыновей один, как умеет, но старается сделать это как можно лучше. Матери в семье нет. Нравы в северных краях суровые. А если еще учесть, что рядом такой соблазн, как золото, то понятно, что приходится не жить, а выживать. Режиссеры между тем продолжают щедро отсыпать знаки и намеки. Вот Кеша подкатывает к девушке Свете, да так неприлично, что все девчонки жалеют о том, что пришли на встречу с однокурсниками. А Кеша улыбается во весь рот - ну как такого можно ненавидеть. Тем более что некоторым девчонкам нравится, когда глаза у парня дерзкие и бесстыжие. Но только придется ли это по душе начальнику на работе? Сослуживцам? Должность мойщика золота в артели - самые низы. Но Кеша крепкий и работы не боится. Похоже, чувство страха вообще ему незнакомо - про таких говорят "безбашенный". Таких не остановит даже решетка. А решетки режиссеры тоже показывают тщательно - ими закрыты желоба, по которым течет золотая порода. Кругом камеры, надзиратель похлеще тюремного - ни крупицы нельзя вынести с производства. Кеша и не пытается. Да, он хочет начать новую жизнь. Но, похоже, прежняя его ничему не научила - хотя бы тому, что с начальством следует разговаривать осторожно.

Живут при этом братья и отец очень бедно. На столе картошка с капустой. Считают каждую копейку, делятся последним. Младшему брату удается поступить, но на платное - нужны деньги. Отец берет кредит в банке - эту сцену без слез невозможно смотреть. И уже раскачиваются эмоциональные качели: все сильнее и сильнее. Потому что у Кеши на работе начнутся неприятности, и отец в сердцах про него скажет, мол, даже если ему на блюдечке все подать, все равно ничего у того в жизни не выйдет.

Но Кеша - крепкий молодой мужичок, хотя уже и озлобившийся. Мечты-то у него, как и у его друзей по жизни, все равно есть. Край - богатый. Якутия снята так, как умеет Максим Арбугаев - не зря его номинировали на "Оскар" с документальным фильмом "Выход", а другая его неигровая картина "Генезис 2.0" была награждена на американском престижном кинофестивале Sundance.

"Кончится лето" для Арбугаева - игровой полнометражный дебют, и он же в этом фильме и оператор. И вот на такой красивой земле молодые работяги чувствуют себя обделенными - богатства проходят мимо них. Почему бы не попробовать взять свое? И вот уже Кеша с другом заваривают кашу, в которую оказываются втянуты и отец, и младший брат Тима. И главное - зритель. Владимир Мункуев после показа говорил, мол, мы сюда приехали, видим одно авторское кино и чувствуем себя, словно привезли сюда "Форсаж N 8". Что правда, то правда, виражи еще похлеще, чем в "Форсаже", тем более что фильм в какой-то момент превращается в роад-муви: братья начинают убегать от ими же совершенных дел. А роад-муви на якутской земле - такого нигде не найдешь. Тут не только экзотика, но еще и необычные способы высказывания. Любой сюжет станет оригинальным, но если еще и сама по себе история сильная. Конечно же, талант Мункуева умноженный на талант Арбугаева - получается колоссальная сумма, даже жаль, что дар не измеряется в конкретных единицах. Но умение Владимира Мункуева (он же - автор сценария) делать многосмысловое авторское кино на разных уровнях, когда, казалось бы, за простой историей скрываются бездны обобщений, плюс взгляд и рука Арбугаева, когда даже несколько нейросетей вместе взятых не смогут сгенерировать такую картинку, как он, дают невероятный эффект.

Что до главных героев Юры Борисова и Макара Хлебникова, кажется, что они действительно побратались во время этих съемок. Потому что играют временами глазами, даже не произнося никаких слов. И от этого становится не по себе. В фильме "Кончится лето" у Кеши, которого играет Борисов, - взгляд убийцы. И самим своим согласием на эту роль Борисов стремительно рушит репутацию доброго и порядочного парня, которому может довериться беззащитная женщина, - такие персонажи у него в фильмах "Купе номер 6", "Кентавр", "Анора". Как будто бы стремится подчеркнуть, мол, нам актерам до конца доверять можно лишь в том случае, что где-то глубоко в подсознании вы отдаете себе отчет - это всего лишь игра, как часть профессии. Макар Хлебников ошеломляюще одним взглядом играет осознание: Тимка понимает, что старший брат - совсем не такой, каким он себе его представлял...

Фильм "Кончится лето" говорит о том, что один человек может готовиться к хорошей праведной жизни, строить планы, осуществлять мечты, но вдруг в его жизни появляется нечто, что в один момент разрушает все благие намерения и, казалось бы, сложившееся счастье. И отвечать придется и за себя, и за другого. А то, что украдено у человека с добрыми намерениями и есть не просто золото, но тот самый драгоценный металл, которому просто нет цены. В фильме "Кончится лето" старший брат крадет у младшего будущее. Вот почему люди, которые посмотрят это кино, еще долго его не забудут.

Тем временем

Пятерка лучших фильмов, просмотренных на фестивале "Маяк" (а были лишь премьеры), по мнению обозревателя "РГ", выглядит так.

"Папа умер в субботу" Заки Абдрахмановой - о казахской девушке, приехавшей в родной поселок на похороны отца, с которым у нее были сложные отношения. "На этой земле" Ренаты Джало - о крестьянах и господах XVIII века, которые следуют суевериям и мечтают научиться летать.

"Вечная зима" Николая Ларионова - о семье уральского металлурга, где от рук хулиганов погибает единственный сын. Отец и мать (Александр Робак и Юлия Марченко) пытаются смириться с утратой и удержать себя от слепого мщения. Фильм "Кончится лето" выносим за скобки - он победитель по умолчанию, и жюри хочется пожать руку за такое решение.

В пятерке также новый фильм Александра Ханта "Джекпот". В нем рассказано о непутевом подкаблучнике, который жарит бургеры в забегаловке и считает копеечную зарплату. Но в какой-то момент банкомат по ошибке выдает ему два миллиона рублей с гаком. Фильм о том, что если человек не умеет обращаться с деньгами, то лучше и не начинать. Герой убегает из семьи, накупает безвкусные, но кричащие вещи и стремится уехать, но не может. Александр Хант получил приз за лучшую режиссуру. А Максим Стоянов - награду за лучшую мужскую роль, актер сыграл лоха-богатея.

Еще одна картина "Снег в твоем дворе" Бакура Бакурадзе в конкурсе не участвовала. Но рассказ о бедном писателе в Грузии тронул многих.