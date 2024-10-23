Что известно о фильме «Жемчуг» со Светланой Ходченковой

В Москве начались съемки первого российско-индийского проекта, семейной драмы «Жемчуг» со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Что известно о фильме и его сюжете, когда премьера?

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О чем фильм «Жемчуг», сюжет

Производством фильма занимаются российская и индийская кинокомпании.

В центре сюжета — сотрудник крупной металлургической компании Роман Мухин, который вместе с женой Еленой отправляется в Ханты-Мансийск, чтобы взять на попечение ребенка из местного приюта. Они рассчитывают, что еще один ребенок укрепит их брак, и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту, девочку с непростым характером. Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска, так как в этом городе живет ее бабушка. Но та уговаривает внучку согласиться и переехать.

Мухины увозят Марту в Москву, однако с появлением ребенка отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде все исправить Роман и Елена решают организовать путешествие в Индию, где всегда мечтала побывать Марта.

Отмечается, что сейчас съемки проходят в Москве, позже команда поедет в Ханты-Мансийск, где по сюжету и развиваются основные события. Также съемки запланированы в Индии.

Когда премьера фильма «Жемчуг», актеры

Главные роли в фильме исполнят актеры Светлана Ходченкова («Благословите женщину»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Сергей Гилев («Актрисы») и Ирина Пегова («Родные»). Роль девочки Марты досталась Дарье Полунеевой, ранее она дебютировала в фильме Юрия Быкова «Хозяин». Также в съемках примет участие звезда советского кино — Эра Зиганшина («Снежная королева», «Небесные ласточки», «Похороните меня за плинтусом»).

Режиссером киноленты выступит Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).

«Мне хочется привлечь внимание к проблеме опекунства и родительства, применив нестандартный взгляд, добиться того, чтобы зритель наблюдал за непростой жизнью героев, замерев у экранов, — именно так, как, мы знаем, смотрят индийское кино. <...> в "Жемчуге" я добиваюсь "сказочного реализма" — это история о ребенке, который, для того чтобы уйти от каких-то внутренних проблем, кошмаров и неприятностей, придумывает себе мир, где ему легче. Наша главная героиня Марта живет своими фантазиями, в которых ей намного лучше, чем в реальной жизни», — рассказала Баркалая.

Создатели картины, что фильм выйдет в прокат осенью 2025 года.