В кинотеатрах обсудили перспективы фильма «Любовь Советского Союза»

Фильм «Любовь Советского Союза» точно станет знаковым, заявил НСН Алексей Воронков, тогда как его коллега Роман Исаев отметил, что картина вряд ли зацепит широкую аудиторию.

© unsplash

Картина «Любовь Советского Союза» точно не станет проходной историей и, скорее всего, соберет хорошую кассу, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Владельцы кинотеатров и дистрибьютор «Централ Партнершип» (ЦПШ) договорились отказаться от проката зарубежных фильмов «предсеансового» обслуживания с 4 по 11 ноября, сообщил «Коммерсант». В этот период в прокате должна была стартовать лента Marvel «Веном. Последний танец». Участники рынка связывают инициативу ЦПШ с выходом фильма «Любовь Советского Союза» от «Первого канала» и не исключают повторного падения посещаемости из-за отсутствия зарубежных новинок. Воронков опроверг эту информацию и отметил, что никаких официальных решений на этот счет озвучено не было.

«Я не знаю, откуда появляется подобная информация. Ничего, кроме слухов, на сегодняшний день нет. Нет никакого решения, доведенного до АВК, или решения дистрибьюторов, доведенного до собственников и управляющих крупных сетей», — пояснил он.

Говоря о фаворитах предстоящего проката, Воронков особенно выделил фильм «Любовь Советского Союза», который, по его словам, точно не станет проходным.

«Сейчас у нас есть несколько фаворитов проката. Понятно, что мы делаем ставку на "Огниво" и его выход на детские каникулы. Ну и очень большая лента "Любовь Советского Союза". Действительно масштабная история, посмотрим, как она отработает. Могу сказать, что после Петербургского международного кинофорума, большинство букеров и сотрудников кинотеатра, которые смотрели материалы к этому фильму, вышли в глубочайшем восторге. Делать прогнозы рано, но это точно будет знаковый фильм, а не проходная картина со сборами 100-200 миллионов», — рассказал Воронков.

В свою очередь, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН не согласился с мнением о хороших перспективах сборов этой картины, так как, по его словам, фильм, скорее всего, будет интересен только узкой аудитории.

«Картина очень большая, серьезная, масштабная, эпичная по своему размаху и визуальному объему, но с точки зрения попадания в целевую аудиторию есть много вопросов. Потому что для молодежи этот фильм, скорее всего, окажется не интересен. Он может рассчитывать прежде всего на возрастную аудиторию 40+, или даже 50+, которая традиционно ходит в кинотеатры крайне редко. Это люди с ностальгической эмоцией по Советскому Союзу и по всей советской эстетике. Так что даже дополнительный выходной в ноябре не даст прибавку к кассовым сборам, если фильм не зашел в аудиторию», — отметил он.

Ранее Воронков заявил НСН, что фильм «Руки Вверх!» может собрать в российском прокате миллиард рублей, если продержится в топе еще несколько недель.