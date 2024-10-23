Кинофестиваль «Медный цветок» соберет режиссеров в Верхней Пышме

В Верхней Пышме начинается ежегодный VI Международный молодежный кинофестиваль "Медный цветок". В его программу вошли 89 фильмов из 19 государств, созданных режиссерами возрастом до 25 лет. Для составления шорт-листа отборочному комитету пришлось просмотреть более 750 картин, представляющих 59 стран.

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Главной наградой фестиваля является "Медный цветок" – дендрит, выращенный из кристаллов меди в цехе электролиза АО "Уралэлектромедь" по специальной технологии и установленный на платформу с отделкой из брызг черновой меди и уральских самоцветов, рассказали "Уралинформбюро" организаторы.

Основатель и идеолог проекта – кинорежиссер и педагог по киноискусству Мантавиа Марвах выбрал своим главным делом поддержку юных режиссеров, которые хотят снимать авторское кино, непохожее на шаблоны Голливуда. Помимо фестиваля он создал в Верхней Пышме киноклуб для школьников, где обсуждение фильмов ведется на английском языке. Записаться на участие в его встречах можно будет после кинофестиваля.

Фестивальные показы "Медного цветка" пройдут с 15 по 23 ноября на нескольких площадках в Верхней Пышме и в Доме кино в Екатеринбурге. В последний день в ДК "Металлург" в Медной столице Урала состоится церемония награждения.

Всю неделю в рамках кинофестиваля для самых юных зрителей будут проводиться мастер-классы по анимации и технике речи. Подростки и молодежь смогут познакомиться с профессиями мира кино, попробуют себя в качестве операторов и узнают про документальное кино от из первых уст.

Международный кинофестиваль "Медный цветок" проводится при поддержке Фонда "Достойным лучшее". Все показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля – бесплатные. Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться на них можно будет в начале ноября в приложении "Медный цветок" или через группу кинофестиваля "ВКонтакте".

Фотографии предоставлены организаторами кинофестиваля "Медный цветок"