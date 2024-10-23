Том Холланд рассказал, когда начнутся съемки «Человека-паука 4»

Британский актёр Том Холланд побывал гостем шоу Джимми Фэллона, где его спросили о старте производства «Человека-паука 4». Артист не стал утаивать эту информацию и ответил, что съёмки стартуют уже летом 2025 года.

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Холланд отметил, что очень ждёт своего возвращения к роли Человека-паука. Какими-либо другими подробностями актёр делиться не стал.

Следующим летом мы начнём съёмки «Человека-паука 4». Всё готово. Мы уже близко. Не могу дождаться начала производства.

Режиссёром будущего «Человека-паука 4» выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по «Шан-Чи и легенде десяти колец». Даты выхода у картины пока нет. Интересно, что уже следующей весной стартуют съёмки другого блокбастера Marvel — «Мстителей 5».