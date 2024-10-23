Международный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» пройдет с 1 по 7 ноября

С 1 по 7 ноября 2024 года в Москве пройдет ХХI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». В этот раз мероприятие состоится в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов.

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Впервые этот фестиваль прошел в 2003 году. Традиционно он приурочен ко Дню народного единства и Дню празднования Казанской иконе Божией Матери. К участию в фестивале допускаются кинокартины, раскрывающие перед зрителем сложные и иногда противоречивые вопросы жизни современного общества, пробуждающие лучшие человеческие качества, заставляющие думать, проповедующие традиционные нравственные ценности, учащие добру, неравнодушию и справедливости.

В этот раз к участию в кинофестивале уже заявлено 340 фильмов из 17 стран мира. При этом к показам допустили 124 киноленты из 9 стран: Российской Федерации, Республики Беларусь, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Узбекистана, Франции, Японии. В конкурсной программе мероприятия примет участие 41 кинокартина. Победителей представят в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, документальное кино, анимация.

Организатором мероприятия является Фонд социально-культурных инициатив, Центр духовно-нравственной культуры «Покров», Продюсерская компания «Фест-Фильм» при содействии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Русской Православной Церкви.

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 18 октября состоялась церемония открытия Дней кыргызского кино. Акция организована в рамках Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации, приуроченных к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области.