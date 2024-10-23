Сборы фильма ужасов «Ужасающий 3» превысили 200 млн рублей

23 октября сборы хоррора «Ужасающий 3» в России достигли 200 млн рублей. Такой отметки фильм ужасов достиг спустя почти две недели проката — лента вышла в кинотеатрах страны 10-го числа. Картина продолжает находиться в лидерах российского проката вместе с «Руки вверх!» и «Анорой».

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Сейчас общие сборы «Ужасающего 3» составляют примерно $ 43 млн, картина уже многократно отбила свой бюджет. Большая часть приходится на США ($ 37 млн), далее идут Франция ($ 2 млн), Россия ($ 1,9 млн) и Великобритания ($ 1,4 млн).

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.