Подсчитан уникальный контент среди российских онлайн-кинотеатров

Стали известны результаты анализа девяти отечественных онлайн-кинотеатров, направленного на подсчет общего и уникального количества контента.

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Также проведен его разбор по странам и жанрам.

Согласно представленным данным, видеосервис Movix занял первое место по объему уникальных фильмов, сериалов и мультфильмов, а также стал рекордсменом по количеству интеграций: в списке доступных подписок недавно появился Okko.

До этого на платформе уже был представлен контент из START, PREMIER, "Амедиатеки", "Кинопоиска", "Иви", "Дорамы", viju и plan_B.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, самыми популярными фильмами сервиса остаются семейные. В 2023 году в топ по просмотрам вышли "Елки 9", "Чебурашка", "Иван Царевич и серый волк".

Самым популярным зарубежным сериалом стал "Сверхъестественное": за год его смотрели 250 тысяч часов. Среди отечественных особенно выделился сериал "Содержанки" с 352 тысячами часов просмотра в год.

Почти половина контента на площадке создана российскими и американскими производителями, примерно десятая часть - сняты в СССР. Также есть фильмы и сериалы из Турции, Великобритании, Франции, Бразилии, Канады и других стран.

Исследование проведено агентством uForce.

Ранее на сайте "РГ" был опубликован топ популярных у россиян песен из фильмов, а также результаты исследования о том, что с приходом осени у жителей нашей страны резко вырос спрос на "дачные" товары.