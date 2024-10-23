Новая комедия «Квартета И» выйдет на экраны в конце ноября

Новая комедия популярного "Квартета И" "Один день в Стамбуле" выйдет на экраны в конце ноября, фактически подводя итог летнему туристскому сезону 2024 года. Это будет очередной релиз компании "Централ Партнершип".

© Российская Газета

По сюжету четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте приятеля - бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете их огорошит известие: Вадик умер! Помощник Вадима предложит помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие неожиданно превратится в веселый день воспоминаний и объединит давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся. Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга - не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.

Герои картины - писатель (Леонид Барац), врач (Александр Демидов), чиновник (Камиль Ларин) и продюсер (Ростислав Хаит). Утверждают, что сценарий Ростислава Хаита и Леонида Бараца основан на реальных событиях - по определению авторов, это будет "драйвовое кино с непредсказуемым финалом, комедия в ярчайших декорациях Стамбула и пролива Босфор. Новые персонажи, новый квартет, новые взаимоотношения, много сюжета, много конфликтов и много хлестких фраз, которые, мы надеемся, уйдут в народ".

"Эта история - попытка проанализировать, в какой ты точке находишься, - объясняет актер и сценарист Леонид Барац. - Совершал ли ошибки, можно ли было их избежать, или именно они привели сначала к успеху, а потом и к падению. В фильме очень неожиданный финальный поворот, который случился у нас в жизни, и мы перенесли его на экран".

Говорит режиссер фильма Авет Оганесян: