Начались съемки фильма о футбольной команде «Арарат»

В Армении начались съемки полнометражного фильма «Золотой дубль». Он посвящен футбольной команде «Арарат» и одному из этапов блестящей тренерской карьеры Никиты Симоняна. Именно под руководством легендарного спартаковца Никиты Симоняна футбольный клуб «Арарат» смог добиться высшего результата в истории советского футбола – сделать «золотой дубль». Проект осуществляется при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

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Кубок СССР по футболу

Никаких макетов и фальши. В этом фильме все по-настоящему. Специально для съемок из московского музея «Спартака» перевезли Кубок СССР по футболу. В 1992 году, после выигрыша московским «Спартаком» последнего Кубка СССР, трофей был отдан клубу навсегда. Трофей впервые из музея уехал в «командировку» на несколько дней. Кубок тот самый, который вручали команде «Арарат» дважды: в 1973-м и 1975-м годах. Это хрустальная ваза в серебряной оправе, весит она шесть килограммов, а ее высота – 57 сантиметров. Кубок изготовлен в 1936 году. Его венчает бронзовая статуя футболиста, держащего мяч.

Алексей Соколов (заслуженный спортсмен и первый председатель футбольного клуба СССР) нашел будущий экспонат в одном из столичных магазинов (по слухам, на Тверской улице). Ваза оказалась сосудом для хранения одноименного напитка. Она так понравилась Соколову, что он уговорил других членов секции купить ее. Позже Соколов вместе с инспектором ВСФК нарисовал эскизы будущих призов, а ювелиры воплотили идею в жизнь. Мастера приделали ко дну вазы серебряные ножки, украсили вазу гербом СССР и добавили крышку с небольшим отверстием в верхней части.

Трофей получился настолько красивым, что неподготовленному глазу трудно было поверить, что он сделан из обычной крюшонницы. На Кубке СССР выгравированы названия команд-чемпионов. Всего кубок был разыгран 51 раз. Победителями этого турнира становились команды из Армении, Грузии, Украины и РСФСР.

Свет, камера, мотор!

Идея проекта фильма зародилась еще в 2019 году. Авторы тщательно работали над литературным материалом, записывали интервью с футболистами. Десятки встреч с Никитой Павловичем Симоняном. Это было глубокое погружение в эпоху 1970-х и историю команды «Арарат».

«Мы понимали, какую ответственность мы на себя берем, понимали, что есть очень много людей, которые были на стадионе в этот год и помнят все детали. И слава богу, сегодня с нами проживают футболисты, которые достигли этой величайшей победы. Поэтому хотелось бы после показа картины смотреть им прямо в глаза и в их взгляде видеть хотя бы какую-то маленькую благодарность за то, что мы осмелились экранизировать эту блестящую победу», – говорит генеральный продюсер художественного фильма «Золотой дубль» Валерий Саарян.

Продюсеры также отмечают, что сегодня очень важно говорить об эпохе, в которую было больше доброты, был неписаный кодекс чести, справедливой и достойной борьбы – одним словом, была система простых, но важных человеческих ценностей, которые люди потом немного растеряли и сегодня нуждаются в их возвращении. История именно об этом.

К тому же, нельзя говорить о футболе, не упоминая 12-го игрока команды – ее болельщиков, которые являются важнейшей частью этого фильма. И, конечно, кинокартина – прекрасная возможность рассказать о великом человеке и футболисте Никите Павловиче Симоняне, которому 12 октября исполнилось 98 лет. Это большая личность, вызывающая восхищение не только у фанатов футбола, но и у абсолютного большинства людей.

Для фильма провели масштабный кастинг, роли получили те, кто подошел по типажу и по фактуре. Но самым главным стало превращение профессиональных актеров в футболистов и наоборот. Одни учились обращаться с мячом, другие проходили курсы актерского мастерства. Роль Никиты Симоняна исполняет российский актер Егор Бероев. Для одного из эпизодов фильма артисту даже пришлось научиться играть на трубе.

«Я впервые в Армении, и влюблен абсолютно, для меня большой подарок, что я на этой земле. Я в восторге от людей, от культуры, от молодежи, мне очень нравится общаться с молодежью, очень достойные, чистые, целомудренные люди. И, конечно, нам очень важно, чтобы было больше взаимоотношений российской и армянской молодежи», – делится Егор Бероев.

Одна из локаций фильма – знаменитый стадион Раздан, на котором световые мачты не горели уже долгие годы. Атмосферу тех лет передают и исторические места, бакенбарды, стиль одежды эпохи 1970-х… Над фильмом работают настоящие знатоки своего дела. А жанр спортивной драмы новый в карьере кинорежиссера Мгера Мкртчяна.

«Нужно было привыкнуть. С одной стороны, это сложно, потому что я не делал этого раньше. А с другой стороны, это было безумно интересно попробовать себя в новом неизведанном жанре. И я рад, что такая возможность у меня появилась. Это очень ответственно, потому что мы снимаем фильм о людях, которые стали легендами», – говорит кинорежиссер художественного фильма «Золотой дубль» Мгер Мкртчян.

Мгер Мкртчян считает, что не снять фильм о таких значимых для Армении событиях было бы просто преступлением. Тем более что творческая команда подобралась профессиональная и трудолюбивая. В прокат картина выйдет в следующем году.