«Мне 72 года». Лиам Нисон больше не будет сниматься в боевиках

Британский актёр Лиам Нисон дал интервью изданию People, в котором он обсудил свою карьеру в кино. 72-летний артист, ныне известный по «Заложнице» и другим боевикам, готовится уйти из экшен-фильмов.

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Как напомнил артист, с годами он не молодеет. И чем дальше, тем ему сложнее участвовать в съёмках боевиков — актёр планирует выпустить свой финальный экшен-фильм в конце 2025 года и затем сниматься в картинах другого жанра.

Мне 72 года, и на каком-то этапе [съёмки в боевиках] должны прекратиться. Зрителей не обманешь. Возможно, я закончу с боевиками в конце следующего года. Посмотрим.

Ближайшим крупным проектом Лиама Нисона станет ремейк «Голого пистолета». Премьера ленты состоится в июле 2025 года, режиссёром выступил Акива Шаффер («Чип и Дейл»).