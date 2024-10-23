В советском кинематографе существует множество деталей, которые стали частью культурного наследия: от знаменитых песен до запоминающихся реплик героев. Но есть и более загадочные элементы, которые можно было заметить лишь самым внимательным зрителям. Одним из таких явлений стала таинственная надпись «УШАЦ», которая неожиданно появлялась в кадрах самых разных фильмов.

Надпись появлялось на стенах, зданиях, табличках и даже машинах, оставляя многих в недоумении, что оно может означать. Эта надпись – фамилия реального человека, Михаила Ушаца, который был студентом Московского архитектурного института (МАРХИ).

История началась с того, что Михаил, будучи известным карикатуристом среди студентов, начал подписывать свои вещи и чертежи своей фамилией. Постепенно это стало забавной традицией: его одногруппники тоже начали писать «УШАЦ» на различных предметах в знак дружбы и уважения. Эта практика распространилась по институту и вышла далеко за его пределы.

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«УШАЦ» стало появляться в кадрах фильмов как своеобразный «пасхальный символ», объединяющий любителей и профессионалов из мира архитектуры и кино. Ярким примером являются фильмы Георгия Данелии, который тоже был выпускником МАРХИ и поддерживал эту традицию.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.