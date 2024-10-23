Опубликованы фотографии со съемок «Замри»

Через неделю в российский прокат выйдет хоррор «Замри», спродюсированный Сэмом Рэйми («Человек-паук», «Зловещие мертвецы»). Главные роли в картине исполнили Келси Эсбиль («Йеллоустоун», «Фарго») и двукратный Финн Уиттрок («Американская история ужасов», «Рэтчед»).

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По сюжету Айрис уверена, что ей большие незачем жить. Несчастный случай забрал ее сына, ее семья разрушена, и она осталась окружена болью и одиночеством. Но лишь оказавшись в плену психопата, она поймет, насколько сильно все еще хочет жить…

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Режиссерами фильма выступили Брайан Нетто и Адам Шиндлер («Незваные гости»), работавшие ранее вместе с Сэмом Рэйми над хоррор-сериалом «50 штатов страха».