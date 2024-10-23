«Веному 3» предрекают мощные стартовые сборы в $ 150 млн

Издание Variety опубликовало колонку, посвящённую стартовым сборам фильма «Веном: Последний танец». Третья часть приключений Эдди Брока вместе с инопланетным симбиотом выйдет 24 октября и может стартовать в США с результатом в $ 65 млн — это меньше первой ($ 80 млн) и второй ($ 90 млн) частей.

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Однако в этот раз Sony Pictures делает ставку на международный рынок — в первую очередь на Китай. Оригинальная лента собрала в стране $ 269 млн, а вторая часть не вышла в местном прокате из-за ковидных ограничений. Аналитики сомневаются, что триквел покажет результат в духе первой части, однако вклад Поднебесной наверняка окажется весомым.

Интересно, что первые две части «Венома» — большие хиты в России, где они заработали около 2 млрд каждая. Местные сборы (примерно по $ 30 млн) занимают уверенную третью строчку в мировых чартах, уступая только США и Китаю. Однако триквел официально не доберётся до РФ из-за ухода Sony Pictures из страны.

Сейчас стартовые сборы «Последнего танца» оцениваются в $ 150 млн — это отличный результат для ленты с бюджетом в $ 120 млн. Кинокомикс может окупиться всего за пару недель проката и стать одним из самых успешных фильмов 2024 года.