Павел Лунгин — о том, почему снял картину в сказочном жанре

В кинотеатрах можно посмотреть новый художественный фильм Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». Режиссер рассказал «Вечерней Москве», почему снял картину в непривычном для него жанре.

Фильм «Василиса и хранители времени» — сказочная история про то, как внучка Волшебника Василиса противостояла обиженной звезде интернета Даше. Эта лента — первая в фильмографии Павла Лунгина, снятая в жанре фэнтези.

— Павел Семенович, в последнее время многие режиссеры авторского кино стали снимать фильмы-сказки. Вы бы могли объяснить, почему это происходит? Какие возможности дает этот жанр для высказывания, для обращения к зрителям?

— Думаю, это происходит потому, что художники интуитивно чувствуют, чего хочет зритель, как меняются вкусы аудитории. Полагаю, сейчас, в связи с увеличением напряженности нашей жизни, людям все больше хочется уйти от действительности, но вместе с тем чтобы показанное на экране продолжало казаться реальностью, хоть и немного иной. Людям хочется уйти в поэтический мир.

— Вы начинали снимать «Василису и хранители времени» еще в 2019 году. За эти пять лет мир изменился кардинально. А что поменялось в фильме в процессе производства? Что стало иным в вашей реальности, воссоздаваемой в картине?

— Самое обидное, что мысль о создании на экране волшебной сказки, мифа пришла ко мне едва ли не раньше всех в современном российском кино. Но я заболел, а потом началась пандемия... И теперь я стою в хвосте целой вереницы из около двадцати сказок, а идея утратила новизну.

Что касается восприятия мира, знаете, базовые отношения не меняются, как и сам человек. До сих пор у нас в театрах играют античную драму, трагедию, и зритель остается все тем же, даже спустя тысячелетия. Вместе с тем произведения Антона Павловича Чехова играют и в Японии, и в Африке, и это все тот же наш русский Чехов. То есть сам человек, его эмоции, ожидания, цели, ценности по сути не меняются. Нам только кажется, что много перемен...

— Говоря о ценностях, хочется спросить, что вы выделяете для себя как базу, как основу основ?

— Человечность. Но мне кажется, что в современной культуре, особенно в малых ее формах, происходит засилье интернета, соцсетей, а вместе с тем теряется некоторая гуманная человеческая составляющая. Может, это прозвучит банально, но мне кажется, что сейчас как раз надо говорить о поэзии, о добре... Не случайно в нашей ленте сталкиваются две магии: естественная древняя магия Василисы, этакой Снегурочки, феи, которая взаимодействует с природой, и другая — новая виртуальная магия Даши, тоже очень мощная, магия интернета, экрана, из которого могут выходить и чудовища, способные менять свой вид. По сути две эти магии и бьются друг с другом. И тут я, конечно, на стороне цветов, фей и русалок...

— Насколько сложной была компьютерная графика?

— Это можно оценить, только посмотрев фильм. Графика действительно была сложной, и мы ее долго ждали. Она делается, рассчитывается чрезвычайно медленно. Признаюсь, я был не вполне готов, что этот процесс займет практически год.

— Возвращаясь к сюжету... Верно ли я поняла, что фильм почти новогодний и Василиса с Дашей — две внучки Волшебника вроде Деда Мороза?

— Да, причем это две очень разных внучки, между которыми стоит обида и ревность. Василису сыграла Маша Кошина, а Дашу в настоящем времени исполнила Даша Мороз, а в детстве — изумительная Вита Корниенко.

Мне кажется, сейчас общество часто и открыто говорит о травмах. Само это слово «травма» стало каким-то волшебным. И как правило оно, впрочем, как и вся мифология, касается отношений в семье. Под ним скрываются все те обиды, недопонимания, которые живут в людях. В нашем фильме я старался показать, что не стоит их раздувать, ведь они не существенны, а важно то, что там же, где есть обиды, зачастую сокрыта и любовь. И с этими травмами, как и с любовью, надо продолжать существовать, потому что все это и есть жизнь.

— Как вы считаете, что способно объединить разрозненных людей?

— Любовь и искусство. Без него, кажется, у людей не получается выживать. Искусство сопровождает человечество, начиная с первобытного общества.

Я порой думаю о том, как еще до перестройки покупали стихи, когда не печатали ни Мандельштама, ни Ахматову. Тогда книги с их поэзией стоили невероятно дорого, и к тому же их нельзя было нигде раздобыть. Тем не менее люди, не дрогнув, готовы были заплатить месячную зарплату за то, чтобы иметь дома томик таких произведений. Зачем? Почему? Потому что, когда в какое-то мгновение ты открываешь этот томик, читаешь стихи, то ты видишь, что был человек, который чувствовал так же, как и ты, который жил, как и ты. И понимаешь, что ты не один в этом мире. Это очень важное чувство.

ДОСЬЕ

Павел Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве. Окончил МГУ, отделение математической и прикладной лингвистики. Затем ВКСР, мастерскую Георгия Данелии и Михаила Львовского. В его режиссерской фильмографии 19 картин, включая «Такси-блюз» (1990), «Остров» (2006), «Царь» (2009) и другие. Имеет множество наград, включая приз «лучший режиссер» Каннского кинофестиваля. Народный артист России.