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Составлен топ лучших фильмов 2024 года по версии IndieWire

Редакция издания IndieWire составило список из лучших фильмов 2024 года. Всего в топ вошла 31 картина, некоторые из которых были показаны на фестивалях в 2023-м.

Составлен топ лучших фильмов 2024 года по версии IndieWire
© Cq.ru

Кроме этого, критики решили не вносить в список ряд громких блокбастеров, о которых слышало большинство зрителей. Топ-лучших фильмов 2024 года по версии IndieWire:

  1. «Анора» (Anora);
  2. «Между храмами» (Between the Temples);
  3. «Закройте глаза» (Close Your Eyes);
  4. «Дочери» (Daughters);
  5. «Другой человек» (A Different Man);
  6. «Хорошенькая» (Good One);
  7. «Его три дочери» (His Three Daughters);
  8. «Мегалополис» (Megalopolis);
  9. «Выгон» (The Outrun);
  10. «Ребел-Ридж» (Rebel Ridge);

Полный список.

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