Составлен топ лучших фильмов 2024 года по версии IndieWire
Редакция издания IndieWire составило список из лучших фильмов 2024 года. Всего в топ вошла 31 картина, некоторые из которых были показаны на фестивалях в 2023-м.
Кроме этого, критики решили не вносить в список ряд громких блокбастеров, о которых слышало большинство зрителей. Топ-лучших фильмов 2024 года по версии IndieWire:
- «Анора» (Anora);
- «Между храмами» (Between the Temples);
- «Закройте глаза» (Close Your Eyes);
- «Дочери» (Daughters);
- «Другой человек» (A Different Man);
- «Хорошенькая» (Good One);
- «Его три дочери» (His Three Daughters);
- «Мегалополис» (Megalopolis);
- «Выгон» (The Outrun);
- «Ребел-Ридж» (Rebel Ridge);