Составлен топ лучших фильмов 2024 года по версии IndieWire

Редакция издания IndieWire составило список из лучших фильмов 2024 года. Всего в топ вошла 31 картина, некоторые из которых были показаны на фестивалях в 2023-м.

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Кроме этого, критики решили не вносить в список ряд громких блокбастеров, о которых слышало большинство зрителей. Топ-лучших фильмов 2024 года по версии IndieWire:

«Анора» (Anora); «Между храмами» (Between the Temples); «Закройте глаза» (Close Your Eyes); «Дочери» (Daughters); «Другой человек» (A Different Man); «Хорошенькая» (Good One); «Его три дочери» (His Three Daughters); «Мегалополис» (Megalopolis); «Выгон» (The Outrun); «Ребел-Ридж» (Rebel Ridge);

Полный список.